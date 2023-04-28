O Ses Türkiye Rap 2.sezon jürileri







JURİ KOLTUĞUNDA OTURACAK İSİMLER BELLİ OLDU











Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap, yeni sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Sefo'nun da aralarında bulunduğu jüri üyeleri, sezon boyunca izleyicileri ekrana kilitleyecek. O Ses Türkiye Rap jüri üyeleri, yarışmanın ilk bölüm çekimlerinde de bir araya geldi ve izleyicilerin merakını daha da artırdı.Jüride yer alacak olan Hadise, Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak biliniyor. Eypio ise, Türkçe rap müziğinin sevilen isimlerinden biri olarak gençler arasında oldukça popüler. Murda ve Mero ise, yine Türkçe rap müziğinin yükselen isimleri arasında yer alıyorlar. Bu yılki sezon için jüride, ilk defa beş kişinin yer alması planlanıyor. Murda ve Mero ise, aynı koltukta birlikte jüri üyeliği yapacaklar.O Ses Türkiye Rap'in yarışmacıları, rap müzik alanında başarılı olmak isteyen genç yeteneklerden oluşuyor. Yarışmada jüri üyeleri, performansları değerlendirerek yarışmacılara rehberlik edecek ve onlara kariyerlerinde ilerlemeleri için yol gösterecekler. İlk sezonunda büyük ilgi gören O Ses Türkiye Rap, ikinci sezonuyla da büyük ses getirmeye hazırlanıyor. Yarışmanın ilk bölüm çekimlerinden gelen fotoğraflar, jürinin nasıl bir kadroyla izleyicilerin karşısına çıkacağını gösteriyor. Bu sezon da şimdiden heyecan yaratan O Ses Türkiye Rap, Türk rap müziğinin yükselişine büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor. Yarışmanın hayranları, jüri üyelerinin performanslarını ve yarışmacıların başarısını heyecanla bekliyor.