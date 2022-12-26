O Ses Türkiye'yi önce reddeden sonra katılan Ayça Ayşin Turan, Murat Boz hakkında konuştu!







"ŞİMDİ PROVAYA GİDİYORUM"







Ünlü oyuncu Ayça Ayçin Turan, bugüne kadar hakkında çıkan tüm iddialara açık yüreklilikle yanıt verdi. Bağlı olarak çalıştığı menajerlik şirketinden ayrıldığı sırada gazetecilerle karşılaşan Turan Murat Boz'un jüri üyesi olduğu için yılbaşı özel programı O Ses Türkiye'ye katılmayı neden reddettiğini açıkladı.Ayça Ayşin Turan, Murat Boz ile bir ilişkisi olup olmadığına dair ortaya atılan iddialara karşılık olarak "Ben size sorayım, siz yazıp çizin" şeklinde cevap verdi. Gazetecilerin ateş olmayan yerden duman çıkmayacağını söylemeleri üzerine güzel oyuncu "Böyle bir şey yok arkadaşlar" dedi.İlk başta O Ses Türkiye'ye katılmayacağını açıklayan Ayça Ayşin Turan'ın daha sonra yarışmaya katılacağı açıklandı. 30 yaşındaki güzel, gazetecilerin yarışmaya katılmama kararı, aşk dedikodularına konu olan Murat Boz ile mi ilgili? şeklinde yönelttiği soruya "Hayır onunla ilgili değil. Benim takvimimle ilgili bir durum. Boş gün yaptık düzenleyemedik. Günümüz boşa çıkınca da katıldık" diye yanıt vererek çok konuşulan bu konuya da açıklık getirmiş oldu.