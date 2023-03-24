O sınava girecek olan öğrenciler 345 TL başvuru ücreti ödemeyecek! Belediye duyurdu: Tamamen ücretsiz oldu!

Haziran ayında yapılması planlanan üniversite sınavı için başvurular devam ederken öğrenciler sınav ücretini öderken zorluk çekiyor. Peki kimler başvuru ücreti ödemeyecek? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O ÖĞRENCİLER SINAV BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEMEYECEKÜniversite sınav heyecanı devam eden adaylar için Ankara Büyükşehir Belediyesi müjdeli bir haber paylaştı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara'da yaşayan, sosyal yardım ödemesi alan ailelerin çocukları üniversite sınavı için başvuru ücreti ödemeyecek ve belediye ücretleri karşılayacak. 2023 senesi için TYT ücreti 115 TL, TYT, AYT, YDT oturumlarına giren adaylar için toplam başvuru ücreti 345 TL olarak belirlendi.