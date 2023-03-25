O tarihe kadar bunu yapan araç sahiplerinin borcu silinecek! Trafik cezalarında feraha çıkaran hamle: Kritik tarihe dikkat!







YÜZDE 25 İNDİRİM







HANGİ BORÇ SİLİNİYOR?

Borç yapılandırma, trafik cezası almış olanları da ilgilendiriyor. Geçiş ücretini peşin ödemek isteyenlerin hem sermayeyi hem de enflasyonist açığı azalttığı ve aynı zamanda faizin tamamını kaybettiği tespit edilmiştir. Kısacası 4538 TL olan borç 1871 TL'ye düşüyor. Başvuru için son tarih 31 Mayıs.Yapılanma kanunu birçok kişiyi kapsamaktadır. Kanun, borçların tamamen silineceğini belirtiyordu. Yeniden yapılanma sonucunda borcun büyük bir kısmı önemli ölçüde azaltılacaktır. Borçlar 30 Haziran gününe kadar nakit olarak ödenirse %25 indirim uygulanır.Bu yapılandırma paketi diğer paketlere göre önemli bir farklılık içermektedir. 31 Aralık 2022 tarihine kadar ödenmesi gereken, 1 Ocak 2022 tarihine kadar ödenmeyen ve birincil ve ikincil toplamı 2 bin TL'yi geçmeyen vergi, trafik ücreti ve öğrenim kredisi gibi alacaklardan feragat edilmektedir. Bu işlemde başvuruların alınmayacağı kaydedildi.