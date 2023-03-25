O tarihe kadar bunu yapan araç sahiplerinin borcu silinecek! Trafik cezalarında feraha çıkaran hamle: Kritik tarihe dikkat!

Borç yapılandırma, trafik cezası almış olanları da ilgilendiriyor. Geçiş ücretini peşin ödemek isteyenlerin hem sermayeyi hem de enflasyonist açığı azalttığı ve aynı zamanda faizin tamamını kaybettiği tespit edilmiştir. Kısacası 4538 TL olan borç 1871 TL'ye düşüyor. Başvuru için son tarih 31 Mayıs.
YÜZDE 25 İNDİRİM
Yapılanma kanunu birçok kişiyi kapsamaktadır. Kanun, borçların tamamen silineceğini belirtiyordu. Yeniden yapılanma sonucunda borcun büyük bir kısmı önemli ölçüde azaltılacaktır. Borçlar 30 Haziran gününe kadar nakit olarak ödenirse %25 indirim uygulanır.