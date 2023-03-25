GÜNDEM
25 Mart 2023 - 11:30

O tarihe kadar bunu yapan araç sahiplerinin borcu silinecek! Trafik cezalarında feraha çıkaran hamle: Kritik tarihe dikkat!

Son dakika haberine göre borç yapılandırma yasasının yürürlüğe girmesinin ardından detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yapılanma yoluyla ceza alanların trafik cezası açısından büyük bir şansları olduğu ortaya çıktı. Peki son başvuru tarihi ne zaman? İşte silinecek olan trafik ücretleri ile ilgili en son bilgiler…

GÜNDEM
25 Mart 2023 - 11:30
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O tarihe kadar bunu yapan araç sahiplerinin borcu silinecek! Trafik cezalarında feraha çıkaran hamle: Kritik tarihe dikkat!
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Borç yapılandırma, trafik cezası almış olanları da ilgilendiriyor. Geçiş ücretini peşin ödemek isteyenlerin hem sermayeyi hem de enflasyonist açığı azalttığı ve aynı zamanda faizin tamamını kaybettiği tespit edilmiştir. Kısacası 4538 TL olan borç 1871 TL'ye düşüyor. Başvuru için son tarih 31 Mayıs.

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YÜZDE 25 İNDİRİM



Yapılanma kanunu birçok kişiyi kapsamaktadır. Kanun, borçların tamamen silineceğini belirtiyordu. Yeniden yapılanma sonucunda borcun büyük bir kısmı önemli ölçüde azaltılacaktır. Borçlar 30 Haziran gününe kadar nakit olarak ödenirse %25 indirim uygulanır.

HANGİ BORÇ SİLİNİYOR?

Bu yapılandırma paketi diğer paketlere göre önemli bir farklılık içermektedir. 31 Aralık 2022 tarihine kadar ödenmesi gereken, 1 Ocak 2022 tarihine kadar ödenmeyen ve birincil ve ikincil toplamı 2 bin TL'yi geçmeyen vergi, trafik ücreti ve öğrenim kredisi gibi alacaklardan feragat edilmektedir. Bu işlemde başvuruların alınmayacağı kaydedildi.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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