O tarihi bekleyen emekliler kazandı! Tek seferde 25 bin TL toplu para alacaklar: Şartları merak eden hemen baksın!

EMEKLİLERE ZAM YAĞMURU BİTMİYOR













BANKALAR TEKLİFLER YENİLEDİ

Bankalardan açıklamalar ardı ardına gelmeye devam ediyor. Emekliye 20-25 bin liraya çıkıyor ödemeler…Emekli seçim öncesinde zam yağmuruna tutuldu. Emekli maaşına yapılan son zam ile birlikte en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesinin ardından bankalarda müşterileri şile tek tek görüşmeye başladı. Bankaların yaptığı açıklamaya göre 7 bin 500 ve üzerinde alan emekli tam tamına 20-25 bin arası ödeme alacak. Emekli maaşlarına yapılan zamlardan sonra gözler zeten bankaların üzerindeydi. Zam furyasının yaşandığı şu günlerde bankalarda emekli promosyonlarında yeniden bir güncelleme yapmak durumunda kaldı. Bankalar bu yarışta geri kalmamak içinse tekliflerini teker teker yükseltmeye başladı. İşte bankaların son teklifleri ve detayları…Milyonlarca emekli ve EYTlilerin de nisan ayından itibaren emekli statüsü kazanmasının ardından bankalarda kızıştı. Promosyonlarda rekor fiyatlar yelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekliye müjdeyi vermesinin ardından bankalarda rakiplerinden geri kalmamak adına promosyon güncellemesi yapma kararı alıyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olmasının ardından ise promosyon fiyatları 20 bin ila 25 bin lira arasında bir rakam olması bekleniyor. Özellikle nisan ayından sonra bankalar rekor bir promosyon teklifi yapmaya hazırlanıyor. Maaşını taşıyan ve 3 yıl ile de taahhüt koyan emekliler rekor bir ödeme alacaklara benziyor.Emekliye yapılan zam daha emeklinin eline yeni geçmişti ki bir zam daha geldi. EYTliler de bu zam fıryasından nasibini alan taraf oldu. 1 nisandan itiaren eytlilerde emekli sayılıyor. Ancak ödeme henüz alan olmadı. Ancak bankalar EYTlileri de emekli olarak görüyor ve Emekliler gibi eYTlilerde bu zam furyasından nasibini alacak. Tüm emekliler 1 nisandan sonrası değişecek olan emekli promosyonlarını bekler oldu. Özel bankaların tekliflerini 25 bin liraya kadar arttırması bekleniyor.Peki kamu bankaları bu yarışın neresinde kalacak. İşte onlar ile ilgili de detaylar belli olmaya başladı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'tan da ataklar gelmeye başladı.SGK ile görüşmelri devam eden bu 3 bankada emekliye güzel bir teklifle gidecek. Maaş aralığına göre 3 bin ila 5 bin arasında bir promosyon ödemesi veriliyordu. Ancak uzmanların son yatıkları değerlendirmeye göre ise bu teklif arttı. nisan ayı için beklenen en düşük emekli promosyonu 20.000 TL olabilir.