O tarihi bekleyen emekliler kazandı! Tek seferde 25 bin TL toplu para alacaklar: Şartları merak eden hemen baksın!

EMEKLİLERE ZAM YAĞMURU BİTMİYOR
Bankalardan açıklamalar ardı ardına gelmeye devam ediyor. Emekliye 20-25 bin liraya çıkıyor ödemeler…
Emekli seçim öncesinde zam yağmuruna tutuldu. Emekli maaşına yapılan son zam ile birlikte en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesinin ardından bankalarda müşterileri şile tek tek görüşmeye başladı. Bankaların yaptığı açıklamaya göre 7 bin 500 ve üzerinde alan emekli tam tamına 20-25 bin arası ödeme alacak. Emekli maaşlarına yapılan zamlardan sonra gözler zeten bankaların üzerindeydi. Zam furyasının yaşandığı şu günlerde bankalarda emekli promosyonlarında yeniden bir güncelleme yapmak durumunda kaldı. Bankalar bu yarışta geri kalmamak içinse tekliflerini teker teker yükseltmeye başladı. İşte bankaların son teklifleri ve detayları…
Milyonlarca emekli ve EYTlilerin de nisan ayından itibaren emekli statüsü kazanmasının ardından bankalarda kızıştı. Promosyonlarda rekor fiyatlar yelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekliye müjdeyi vermesinin ardından bankalarda rakiplerinden geri kalmamak adına promosyon güncellemesi yapma kararı alıyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olmasının ardından ise promosyon fiyatları 20 bin ila 25 bin lira arasında bir rakam olması bekleniyor. Özellikle nisan ayından sonra bankalar rekor bir promosyon teklifi yapmaya hazırlanıyor. Maaşını taşıyan ve 3 yıl ile de taahhüt koyan emekliler rekor bir ödeme alacaklara benziyor.