O tarihte emekli maaşlarına 1375 TL zam! Ara zam ayyuka çıktı

Son zamanlar da gelen zam haberleri ile emekliler resmen bayram ediyorlar. Ek ücret zammı, 3600 ek gösterge ve banka kampanyalarından bahsediliyordu ama seçim öncesi gelen ek zam iddiaları gündeme bomba gibi düştü! Detaylar haberimizde…
MİLYONLARCA EMEKLİYE BAYRAM ETTİRECEK HABER: SEÇİM ÖNCESİ 1.374 TL EK ZAM GELİŞMESİ! EK ZAM TARİHİ SIZDIRILDI..
Emeklileri sevindirecek bir haberimiz var. Seçim öncesi 1.374 TL'lik ek maaş zammının ilerlemesi emeklileri heyecanlandırdı. İşte yapılacak olan ek zam ve tarihi ve gündemi. Emekliler son zamanlarda seçimden önce tartışılan ek zamlardan söz ettiler. Ocak ayında yüzde 25 ve sonrasında yüzde 30 zam yapıldığını duyan emekliler daha da güzel haberler
aldı. Emekli maaşlarının 1.375 TL artması bekleniyor. Ek ücret artışları ne zaman yapılacak? Herhangi bir ek zam var mı?
YÜZDE 30 ZAM YAPILMIŞTI
Yılbaşında emeklilik ikramiyeleri yüzde 30 artırıldı. Ancak zam oranını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istisnai durumlarda yeniden yükselebileceğinin sinyallerini verdi. Kulislerdeki haberlere göre, hükümetin seçim öncesi emekli maaşlarını yeniden artırabilmesi gerektiğini savunuyor. Planlanan artış %25 idi.
EMEKLİLERE GÜZEL HABER
Yılbaşındaki emekli maaşı zammı halkı memnun etmedi. Asgari ücrete yapılan yüzde 55'lik zam ile emekliler ücretlerinin de aynı oranda artmasını bekliyordu. Emekliler seçim öncesi müjdeli haberi aldı. Emekli maaşı ile nisan ayında 1.375 TL zam yapılacak. Artışla birlikte asgari emekli maaşının da 6 bin 875 TL'ye çıkması bekleniyor.
OCAK ZAMMI SONRASINDA YENİ MAAŞ TABLOSU
Ocak ayında gelen zam sonrasında yeni maaş tablosu şu şekilde olmuştu: SSK 2000 sonrası güncel maaş: 3 bin 500 Türk Lirası Zamlı maaş: 5 bin 500 TL SSK 2000 öncesi güncel maaş: 4 bin 867 Türk Lirası Zamlı maaş: 6 bin 327 Türk Lirası BAĞ-KUR tarım güncel maaş: 3 bin 500 Türk Lirası Zamlı maaş: 5 bin 500 Türk Lirası BAĞ-KUR esnaf güncel maaş: 4 bin 196 Türk Lirası Zamlı maaş: 5 bin 500 Türk Lirası