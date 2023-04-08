O tarihten sonra ehliyet alanlar dikkat! 1.130 TL verip bunu hemen yaptırın: İki katını ödemek zorunda kalabilirsiniz







EHLİYET SAHİPLERİNİN DİKKATİNE







Ehliyet ve araç sahibi insanları yakından ilgilendirecek uyarılar peş peşe paylaşıldı. Ehliyet sahipleri tarihleri geçirirse bu kadar ceza ödeyecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.2023 senesi için ehliyet sahiplerini ilgilendiren konularda da zam oranları netleşmeye başladı. 2023 senesi için araç muayene ücretleri 507 TL'den 1.130 TL'ye yükseltildi. Geçtiğimiz sene kamyonet ve otobüsler için ayrı olmak üzere 507 TL olan muayene ücretleri yüzde 122 yükseltildi ve 1.130 TL olarak belirlendi.Otobüs, kamyon, çekici, tanker muayene ücretleri de 1.528 TL'ye yükseldi. Geçtiğimiz sene bu araçlar için muayene ücretleri 685 TL olarak ödeniyordu. Aynı zamanda traktör, motosiklet, motorlu bisiklet muayene ücretleri 575 TL oldu. 2023 senesinin gelmesiyle birlikte trafik cezalarına da yüksek zamlar yapıldı ve muayenesiz araçla trafiğe çıkan araçlar için 427 TL olan ceza ücreti 951 TL oldu. Araç muayene tarihini geçiren vatandaşlar bu şekilde trafiğe çıkmaları durumunda yüksek cezalar ödeyecek.