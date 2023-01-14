O tarihten sonra emekli olana piyango vurdu! SGK'dan kontrol edin: 1500 TL ek zam alacaklardan olabilirsiniz!













ÖNCEDEN HAK DOĞMUŞTU!

Emeklilere yapılması beklenen ek zam konusunda bir netlik oluşmamışken son kararı TBMM verecek. Yapılacak intibak düzenlemesiyle rahatlayacak olan emekliler gözlerini Türkiye Emekliler Derneği ile TBMM'ye çevirdi. Bu doğrultuda 2000 yılı öncesinde emekliye ayrılanlara yeni bir intibak düzenlemesi gelecek. Gerekli yerlere taleplerini sunan Türkiye Emekliler Derneği olumlu yanıt almayı umuyor. Düzenlemeye dair pek çok davanın açılması sonucunda yargı yollarının hepsi kapatıldı. Bundan dolayı son çare olarak TBMM düşünülüyor. Sunulan talepler TBMM'de görüşülüp karar bağlandığında yasalaşabilecektir. Emeklilere ek ödemeler 5454 sayılı kanunla koruma altına alınacak bir haktır. Hak sahibi kazananların gelir ve aylıkları doğrultusunda belirlenen oran aylık periyotlar halinde düzenlenmektedir. Vergi ödenmesi durumları 2006 yılından bu yana gündemde olsa da söz konusu durumun ek ödemeler ile telafi edilmesi sağlanacak. Ek ödeme alacak emeklilerin statüsü de belirlendi. 4C, 4A ve 4B emeklileri ek ödemeden kesinlikle yararlanacak. Aynı zamanda asker ailelerinden de yardıma muhtaç olanlar, şartlı gebelik yardımı ve doğum ile lohusalık takip ödemeleri de bu kapsamdadır.Daha önce oluşturulan meşru planlamayla intibak yasası çıkmış ve 2000'den önce emekliye ayrılanların emekli maaşları eşitlenmişti. O zamanlarda çok düşük olan emekli maaşlarında yapılan düzenlemeyle önemli oranda artış yaşanmış ve maaşlar arasındaki eşitsizlik ortadan kaldırılmıştı. Şuan da 2000 yılı sonrasında emekli olanlar için intibak yasası isteniyor. 2000 yılından sonra emekliye ayrılanlara intibak düzenlemesi yapıldığında emeklilerin maaşlarında önemli artış yaşanacak. Söz konusu artışın 1.500 TL'yi bulması öngörülürken bu artışla özellikle geçim sıkıntısı yaşayan emeklilerin durumu düzelmiş olacak.