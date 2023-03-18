O üniversite KPSS'siz yaş şartsız ilan açtı! 20 Mart'a kadar bu mesleklerden alım yapılacak: Maaş detayı verildi!













KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM DUYURUSU MART 2023

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANI BAŞVURU DETAYLARI

Ekonomik durumun zorlaştığı günümüzde vatandaşlar aylık maaşlarını artırmanın ve gelirlerini güvence altına almanın yollarını aramaya başladı. Başta yüksek enflasyon olmak üzere birçok olumsuz etken nedeniyle maliyetlerin artması nedeniyle özel şirketlerde küçülme ihtimalinin artması, vatandaşların kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanan işe alım ilanlarını takip etmesini sağladı. Bu kapsamda hareket eden vatandaşlar, Mart ayında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayınlanan işe alım ilanlarından haberdar olmaya başladı.Yılbaşından bu yana birçok devlet kurum ve kuruluşu doğrudan veya Türkiye İş Kurumu aracılığıyla işçi alımı yaptı. Birçok kurumun işe alım süreci devam ediyor ancak bir bölgesel duyuru daha duyuruldu. Devlet üniversitesi olarak faaliyet gösteren Kayseri Üniversitesi, devamsızlık yapan çalışanlarına bildirimde bulunduğunu açıkladı. Adaylar, Türkiye İş Kurumu tarafından yayınlanan personel alım ilanının detaylarını aldı.Eksiği olan kadroları tespit eden Kayseri Üniversitesi, temizlik departmanı için yeni eleman ihtiyacı olduğunu duyurdu. Söz konusu işe alımları Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yayınlayan devlet üniversitesi, ilana başvuru sürecinin devam ettiğine vutgu yaptı.Kayseri Üniversitesi, üniversite kadrosuna "temizlikçi" olarak yeni eleman alımı yapılacağına dikkat çekerek, başvuru yapacak adayların sağlaması gereken başvuru kriterlerini sıraladı. • En az ilkokul mezunu olmak, • 18 yaşından büyük olmak, • Erkek adaylar için askerliğini yapmış olması, • Herhangi bir kurumdan aylık, malullük ve yaşlılık aylığı almaması.Kayseri Üniversitesi Personel Alım İlanı, Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesi üzerinden veya ALO 107 aranarak başvuru yapılabilir. Son başvuru tarihi 20 Mart 2023 olup, 27 Mart 2023 tarihinde kura çekimi 10:00-11:00 rektörlük senato salonunda yapılacaktır.