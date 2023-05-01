O üniversite onlarca branştan yeni personeller alacak! 35 yaş altındakilere iş kapısı açıldı







BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI







Başvuruların 10 Mayıs tarihine kadar kabul edileceği açıklanan alımda, aranan pozisyonlar ve nitelikler de belirtilmiş durumda. Başvuru sürecinde adayların istenilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak sunması gerekiyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün bu alımı, kurumun büyüme hedefleri doğrultusunda yapıldığı belirtiliyor. Nitelikli personel alımıyla, enstitünün akademik ve idari kadrolarını güçlendirmesi hedefleniyor.zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, sözleşmeli personel alımı yapacağına dair bir duyuru yayımladı. Kurum bünyesindeki kadro ihtiyacına göre, 15 büro personeli, 15 destek personeli ve 2 kaloriferci destek personel alımı gerçekleştirilecek. Ayrıca spor uzmanı tekniker alımı da yapılacak. Başvuru yapacak adayların lisans mezunu olması gerekiyor. Adaylar başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmalı ve kurum tarafından talep edilen sertifika belgelerinin yayımlanan ilan tarihinden önce almış olmalıdır. Ayrıca adayların görevini yerine getiremeyecek bir sağlık problemi bulunmamalıdır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü personel alımı için başvurular, 10 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek. Başvuru işlemleri için adaylar, personel daire başkanlığına bizzat giderek veya posta yoluyla başvuru yapabilirler. Tüm şartları taşıyan adaylar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü personel alımı için başvuru yapabilirler.