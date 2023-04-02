O üniversite yeni personellerini arıyor! Şartlar duyuruldu: 657 detayına dikkat!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yeni Personel Alımı Yapacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, kurum bünyesindeki eksiklikleri gidermek üzere yeni personel alımı yapacağını duyurdu. İşe alımlar, büro personeli, spor uzmanı, kamera ve fotoğraf teknisyeni, bekar, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve temizlik görevlisi gibi çeşitli meslek kategorilerini kapsayacak.
Personel Dağılımı ve Başvuru Koşulları
Üniversite, 10 büro personeli, 2 spor uzmanı, 2 kamera ve fotoğraf teknisyeni, 4 Bekar Sen, 13 koruma ve güvenlik görevlisi, 2 şoför ve 10 temizlik personeli olmak üzere toplam 41 yeni personel almayı planlıyor. İlgilenen adayların 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. Maddesinde belirtilen temel koşulları karşılamaları gerekiyor. Ayrıca adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı almaması ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamalı. Başvuru Süreci
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde personel alım süreci 31 Mart'ta başladı. Başvurular şahsen veya noter onaylı olarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na yapılabiliyor.