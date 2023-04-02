KAMU PERSONELİ
02 Nisan 2023 - 16:20

O üniversite yeni personellerini arıyor! Şartlar duyuruldu: 657 detayına dikkat!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, kurum bünyesindeki eksiklikleri gidermek üzere yeni personel alımı yapacağını duyurdu. İşe alım sürecinin üniversitenin iş gücünü artırması ve öğrencilere kaliteli eğitim vermeye devam etmesini sağlaması bekleniyor.

KAMU PERSONELİ
02 Nisan 2023 - 16:20
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O üniversite yeni personellerini arıyor! Şartlar duyuruldu: 657 detayına dikkat!
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yeni Personel Alımı Yapacak



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, kurum bünyesindeki eksiklikleri gidermek üzere yeni personel alımı yapacağını duyurdu. İşe alımlar, büro personeli, spor uzmanı, kamera ve fotoğraf teknisyeni, bekar, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve temizlik görevlisi gibi çeşitli meslek kategorilerini kapsayacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yeni Personel Alımı Yapacak

Personel Dağılımı ve Başvuru Koşulları



Üniversite, 10 büro personeli, 2 spor uzmanı, 2 kamera ve fotoğraf teknisyeni, 4 Bekar Sen, 13 koruma ve güvenlik görevlisi, 2 şoför ve 10 temizlik personeli olmak üzere toplam 41 yeni personel almayı planlıyor. İlgilenen adayların 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. Maddesinde belirtilen temel koşulları karşılamaları gerekiyor. Ayrıca adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı almaması ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamalı.

Başvuru Süreci

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde personel alım süreci 31 Mart'ta başladı. Başvurular şahsen veya noter onaylı olarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na yapılabiliyor. 

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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