O üniversite yeni personellerini arıyor! Şartlar duyuruldu: 657 detayına dikkat!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yeni Personel Alımı Yapacak







Personel Dağılımı ve Başvuru Koşulları





Başvuru Süreci

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, kurum bünyesindeki eksiklikleri gidermek üzere yeni personel alımı yapacağını duyurdu. İşe alımlar, büro personeli, spor uzmanı, kamera ve fotoğraf teknisyeni, bekar, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve temizlik görevlisi gibi çeşitli meslek kategorilerini kapsayacak.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde personel alım süreci 31 Mart'ta başladı. Başvurular şahsen veya noter onaylı olarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na yapılabiliyor.