O üniversite yüksek maaşla çalışacak personeller arıyor! KPSS yok, sınav yok: O ilde iş arayanlara duyuruldu













SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN GENEL ŞARTLAR AÇIKLANDI

Yüksek maaşlı kamu personel alımları başlıyor. Rektörlük, başvuruların başladığını duyurdu. 32 bin 550 TL dolgun maaşla personel alımı yapılacak. Ayrıca adaylarda KPSS şartı aranmamaktadır.Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapacak olan bilişim personeli için yüksek maaşlı memur alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların KPSS şartı olmadan yapılacağı alımda, seçilen adaylara aylık 32 bin 550 TL ücret ödenecek. Başvuru şartlarına göre, adayların bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği ya da elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca, endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da diğer mühendislik fakültelerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinden ya da bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümlerden, istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden mezun olmak da isteniyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylar bu şekilde.Sözleşmeli personel alımı için genel şartlar açıklandı. Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Askerlik hizmetiyle ilgili olarak, erkek adayların askerliklerini tamamlamış olmaları ya da askerlikle ilişkilerinin olmaması şartı aranmaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bilişim personeli alımı için KPSS şartı aranmamaktadır. Başvurularda, adayların değerlendirme sürecinde en az 70 puan almaları gerekmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi, 27 Mart 2023 ile 10 Nisan 2023 tarihleri arasında başvuruların online olarak yapılacağı sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuru kılavuzu, tüm detayları içeren internet sitesinde yer almaktadır.