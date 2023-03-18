O üniversitede lise, ön lisans, lisans mezunlarına kadro açıldı! Bu meslek grupları KPSS'ye girdiyse şansı yüksek: İşte başvuru şartları







O ÜNİVERSİTEDEN PERSONEL ALIMI







Devlet kurumlarında çalışmak isteyen insanlar için devlet üniversitesi personel alımları hızla devam ediyor. Peki hangi üniversite personel alımı yapıyor? 244 personel alım şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Devlet üniversiteleri son zamanlarda sık sık personel alımları yapıyor. Dicle Üniversitesi tarafından verilen bilgilere göre 244 personel alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların KPSS puan şartı olacak. Açılan kadrolara göre lisans mezunu 72 hemşire, 1 eczacı, 1 ebe, 2 biyolog, 1 diyetisyen, 15 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 perfizyonist; ön lisans mezunu 13 sağlık teknikeri, 1 laborant, 2 sterilizasyon görevlisi, 18 destek personeli, 20 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 tekniker; orta öğretim mezunu 86 destek personeli, 5 teknisyen, 5 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Dicle Üniversitesi personel alımları 16 Mart tarihinde başlayarak 26 Mart tarihinde sona erecek. Başvurular dijital olarak http://pbs.dicle.edu.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru için talep edilen belgeler internet sitesine yüklenecek. Başvuru için belirlenen şartlar şu şekilde;-657 sayılı Devlet Memuru Kanunu 48. madde kapsamındaki şartların taşınması, -Türk Ceza Kanunu 53. madde kapsamında süresi geçse bile kasten işlenen bir suç dolayısıyla bir sene ya da daha fazla süre hapis cezası ya da affa bile uğrasa devlet güvenliğine karşı, anayasal düzene karşı, milli savunmaya karşı, devlet sırlarına karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, mal varlığı değerlerinin aklanması ya da kaçakçılık suçlarından mahkum edilmemek, -Lisans mezunları için 2022 KPSS P3, ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93, lise mezunları için 2022 KPSS P94 sınavlarından puan almış olmak, -SGK kurumlarından emeklilik ya da yaşlılık maaşı almamak, -657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4B madde kapsamında hizmet sözleşmesine aykırı yapılan fiiller sebebiyle kurum tarafından sözleşme feshi, sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmek durumlarında kişiler bir sene sözleşmeli personel konumlarına işe giremeyecekler, -Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmaması, -Adayların hizmet sözleşmesinde belirlenmiş şartları yerine getirmemeleri halinde sözleşme feshi yapılacaktır. -KHK sebebiyle sözleşmesi feshedilen kişiler başvuru yapamayacak, -Nöbetli ve vardiyalı çalışma sisteminde bulunmak için bir engel olmaması, -KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak, -Görevini yapmasına engel bir fiziksel ve ruhsal rahatsızlığın bulunmaması, -Staj süresi tecrübe olarak sayılmaz, -Atanma hakkı olan adayların arşiv ve güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması gerekiyor.