O üniversitede memur olma şansı! Kontenjanlar belli oldu mülakat derdi olmadan iş fırsatı! Son gün 29 Mayıs







TOGÜ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI







KONTENJAN DAĞILIMI









Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), çeşitli kadrolarda sözleşmeli personel alımı için başvuruların son günlerine yaklaşıyor. Başvurular 15 Mayıs tarihinde başlamış ve 29 Mayıs tarihinde sona erecektir. Hemşire, diğer teknik hizmet personeli, laborant, sağlık teknikeri, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, spor uzmanı, destek personeli, teknisyen ve tekniker unvanlarında sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Başvuruların online olarak TOGÜ'nün başvuru.gop.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kılavuzda kontenjan dağılımı ve diğer detaylar yer almaktadır. Başvuru yapacak adayların başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri önemlidir. TOGÜ personel alımı, üniversitenin kadrosunu güçlendirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Başvuruda bulunacak adaylara başarılar dileriz.