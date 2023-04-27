KAMU PERSONELİ
27 Nisan 2023 - 19:00

O üniversiteye memur alımı başladı! KPSS'den 70-72-75 alanlara iş kapısı açıldı

İstanbul Üniversitesi, memur alımı için yeni bir ilan yayınladı. 24 Nisan tarihinde duyurulan ilana göre, KPSS şartıyla önlisans ve lisans mezunu toplamda 60 memur alınacak. Alımlara dair detaylar haberimizde...

KAMU PERSONELİ
27 Nisan 2023 - 19:00
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O üniversiteye memur alımı başladı! KPSS'den 70-72-75 alanlara iş kapısı açıldı


İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 24 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınladığı memur alım ilanıyla, 2022 KPSS (B) grubu puan sırasına göre önlisans ve lisans mezunu toplamda 60 memur alımı yapacağını duyurdu.

BAŞVURU DETAYLARI DUYURULDU

BAŞVURU



BAŞVURU

İlanın yayınlandığı günden itibaren başvuruların 15 gün boyunca devam edeceği belirtilirken, başvuruların online olarak https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresi üzerinden gerçekleştirileceği ifade edildi.

Başvuru yapabilecek adaylar için hangi bölümlerden mezun olunması gerektiği ve aranan şartlar ilanında yer almaktadır. Adaylar, ilan detaylarını dikkatlice inceleyerek başvuru sürecine uygunluklarını kontrol etmelidirler. Başvuru şartları ilanda belirtilen takvime göre uygulanacaktır.

İstanbul Üniversitesi'nin memur alımı ilanı, özellikle önlisans ve lisans mezunu adaylar için önemli bir fırsat olabilir. Başvurmak isteyen adaylar, ilan detaylarına resmi duyurular üzerinden veya İstanbul Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden ulaşabilirler. Başvuru süreci ve şartları hakkında güncel bilgilere ilan üzerinden ulaşılabilir.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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