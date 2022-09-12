O ünlü oyuncu şantaj kurbanı oldu! Çıplak fotoğraflar ve cinsel ilişki videoları ile 40 bin dolarına el koydular...







40 bin doları yolladı!

Soluğu savcılıkta aldı!







Kubilay Aka kimdir?

Nisan ayında telefonuna bir mesaj alan Kubilay Aka, kendisine ait olduğu söylenen çıplak fotoğraf ve cinsel ilişki içerikli videoların sızdırılması şokuyla karşı karşıya kaldı. Aka'ya ait fotoğraf ile videoları sosyal medyada yayınlayacağını, hem kariyer hem de aile hayatını bitireceğini belirten şantajcı, Aka'dan 40 bin dolar para talebinde bulundu.Aldığı mesaj karşısında şok olan ve kariyerinin bu durumdan olumsuz etkileneceğini düşünen Kubilay Aka, şantajcı tarafından gönderilen hesabı istenen 40 bin doları yatırdı. Ancak yurtdışına ait olan başka bir numaradan kısa süre önce oyuncu yeni bir mesaj daha aldı. Gelen mesajın içeriği yine aynı tehditvari olurken bu sefer talep edilen para 60 bin dolar oldu.Kubilay Aka, gelen ikinci mesajın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Kendinden şantaj ile para talebinde bulunan kimliği belirsiz şantajcıların Nisan'da 40 bin dolarını almış olmalarına karşın halen şantajı sürdürdüklerini ve maruz kaldığı tehditlerden dolayı korku içinde olduğunu dile getiren Aka'nın ihbarı ile olayla alakalı soruşturma başlatılmasına karar verildi.1995 İstanbul doğumlu olan Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetim bölümü mezunudur. Üniversite eğitiminin ardından oyunculuk eğitimlerine başlayan Aka, ilk olarak Vatanım Sensin dizisinde kamera karşısına geçmiştir. Ardından Çukur dizisine transfer olan oyuncu burada büyük bir başarı yakalamış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. İlk başrolünü 2018'de gösterime giren "Aşk Bu Mu?" isimli filmde almıştır.