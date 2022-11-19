EKONOMİ
19 Kasım 2022 - 23:56

O ürünün fiyatı kırmızı eti solladı! Sofralarda çeşit çeşit olurdu şimdi almak lüks oldu

Market fiyatlarındaki fiyat artışları nedeniyle birçok ürün masalardan eksildi. Bir ürün var ki, fiyatıyla en pahalı kabul edilen kırmızı eti bile solladı.

EKONOMİ
19 Kasım 2022 - 23:56
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O ürünün fiyatı kırmızı eti solladı! Sofralarda çeşit çeşit olurdu şimdi almak lüks oldu


Marketlerdeki fiyat artışları vatandaşların cebini yakmaya devam ediyor. Peş peşe yapılan zamlar sonrasında et ürünleri artık erişilemez noktalara geldi. Et, tavuk, un, şeker derken bir ürün var ki onun fiyatı tüm bunları solladı. Sofraların vazgeçilmezi olan o ürünün fiyatı şu an et fiyatlarından daha pahalı.

Son dönemde süt fiyatlarına aralıksız zamlar geliyor. Sütün fiyatı yüzde 175 oranında artarken bunun yanında kırmızı et fiyatları da artıyor. Vatandaşlar buzdolaplarını doldurmakta artık güçlük çekiyor. Önceki yıllarda kolaylıkla ve çeşit çeşit alınabilen ürünler şimdi gramla alınıyor.

Peynir fiyatları kırmızı eti solladı



Gıda fiyatlarına yapılan son zamlarla birlikte bir kilogram kaşar peynirin fiyatı kırmızı etten daha pahalı hale geldi. 1 kilogram kaşar peynir güncel olarak 140 – 150 TL arasında satılırken kırmızı et ise 120 – 130 TL civarında yer alıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, gıda fiyatlarındaki yükselişin maliyet kaynaklı arttığını söyleyerek devletin et ve süt fiyatlarına müdahale edebileceğini söyledi.

Solakoğlu, şu anda serbest piyasa ekonomisine göre fiyatlandırma yapıldığını belirterek, süt arzının azlığı nedeniyle fiyatların afaki bir şekilde artmaya devam edeceğini ifade etti. Süt fiyatlarındaki artışın direkt olarak peynir, yoğurt ve diğer süt ürünlerine etkisine değindi.

Kırmızı ete zam bekleniyor

Peynir fiyatları 100 liranın üzerine çıktı. Süt fiyatlarına yapılan zam sonrasında sofralarda sık sık bulunan kaşar peyniri, beyaz peynir, ezine peyniri ve diğer peynir çeşitleri birer birer masadan eksildi. Zamların devam edeceği belirtilirken peynirin yanında ucuz kalan kırmızı ete de zam beklendiği açıklandı. Önümüzdeki haftalarda kırmızı ete yüzde 30 ila 40 arasında zam yapılması öngörülüyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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