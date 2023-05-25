Aktüel Yaşam
25 Mayıs 2023 - 02:00

O ürünün fiyatı yarı yarıya düşecek! Migros'ta ayçiçek yağı 99 TL'ye satılacak! Bu kampanyayı kaçıran çok üzülür

Marketten gelen son duyuruya göre, ayçiçek yağı fiyatlarında büyük bir indirim yapılmaktadır. Bu indirimle birlikte, normal fiyatının 20 TL altında satılan ayçiçek yağının litresi kaç TL olduğu belirtilmemektedir. Market, 1 litrelik, 2 litrelik ve 5 litrelik ayçiçek yağlarını kampanya kapsamında sunmaktadır. İşte ayrıntılar...

Aktüel Yaşam
25 Mayıs 2023 - 02:00
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O ürünün fiyatı yarı yarıya düşecek! Migros’ta ayçiçek yağı 99 TL’ye satılacak! Bu kampanyayı kaçıran çok üzülür


Son dönemde ayçiçek yağına yapılan indirimler, vatandaşların temel gıda ürünlerini satın alma eğilimini artırdı. Özellikle bazı sıvıyağ markalarının beklenenden daha fazla indirim yapması, talebi daha da artırdı. Fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşlar, hem satın alma işlemlerini gerçekleştiriyor hem de stok yapma yoluna gidiyor. Enflasyondan kaynaklanan olası yeni zamlardan kaçınmak isteyenler, ayçiçek yağına yönelerek tedbir alıyor. İndirim detaylarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

119 TL YERİNE SADECE 99 TL

AYÇİÇEK YAĞI

Ayçiçek yağı, son birkaç yılda önemli bir değer kazanma sürecine girdi. Bir dönem litre başına 10 TL olan sıvıyağın fiyatı şu anda neredeyse bir bardağın fiyatına denk gelmektedir. Bu nedenle, daha fazla indirim olduğunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu şekilde, kampanyalardan faydalanarak daha uygun fiyatlı ürünler satın alma imkanına sahip olabilirsiniz.



Migros'un mevcut kampanyasına baktığımızda, normalde 119 TL olan bir ürünün güncel satış fiyatının 99 TL olarak belirlendiği görülüyor. Ayçiçek yağındaki bu gelişme dikkat çekicidir. Ayrıca, 1 litrelik, 2 litrelik ve 5 litrelik ürünler için fiyat listesi de yayınlanmıştır.

Migros'un kampanyasının ne kadar süreceği bilinmemektedir, ancak sizler Migros şubelerini ziyaret ederek diğer fırsatları da kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda, Migros'u mobil uygulama veya bilgisayar üzerinden kullanarak da fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Bu kampanyaya olan ilgi oldukça büyüktür.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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