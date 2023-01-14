O veri gelir gelmez altının şirazesini kaydırdı! Altın fiyatlarında büyük deprem başladı: Artık kimse tutamayacak!

Altın fiyatı hareketliliği devam ederken doların piyasa fiyatı yakından izleniyor. ABD enflasyon verileri, özellikle dolar ve altın fiyatlarının olası etkisi göz önüne alındığında bir süredir bekleniyordu. Önemli bir değişim oldu ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2022'de ayda yüzde 0,1 azaldı ve yılda yüzde 6,5 arttı. Şimdi dolar ve altın fiyatları araştırılıyor. İşte dolar ve altına ilişkin son dakika haberlerinin detayları...
14 OCAK 2023 GRAM ALTIN FİYATLARI
ABD verilerinin açıklanmasının hemen ardında altının gram fiyatının 1148 TL'ye ulaştığı öğrenildi. Gram Altın bugün 1132 TL'den satışa başlarken 1148 TL'ye kadar çıkan altın kendi rekorunu yeniden kırdı. Öte yandan güne 1876 dolardan başlayan ons altın, veriler açıklandığında 1901 dolara dokunarak 8 ayın zirvesindeki konumunu korudu. Bir ons altın gün içinde 1.874 doları gördü.