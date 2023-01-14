EKONOMİ
14 Ocak 2023 - 16:45

O veri gelir gelmez altının şirazesini kaydırdı! Altın fiyatlarında büyük deprem başladı: Artık kimse tutamayacak!

Piyasanın altın ve dolar üzerindeki olası etkisinden endişe duyduğu ABD'de önemli veriler açıklandı. Sonuç olarak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Aralık 2022'de ayda yüzde 0,1 azaldı ve yılda yüzde 6,5 arttı. Açıklanan önemli verilerin ardından altın fiyatı ile doların son durumuna dikkat çekildi. Verilere göre, aşağıda kayda değer aktivite gözlemlendi. Peki bir gram altının değeri ne kadar? İşte altın, dolar, euro, sterlin ile ilgili son durum...

EKONOMİ
14 Ocak 2023 - 16:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
O veri gelir gelmez altının şirazesini kaydırdı! Altın fiyatlarında büyük deprem başladı: Artık kimse tutamayacak!


Altın fiyatı hareketliliği devam ederken doların piyasa fiyatı yakından izleniyor. ABD enflasyon verileri, özellikle dolar ve altın fiyatlarının olası etkisi göz önüne alındığında bir süredir bekleniyordu. Önemli bir değişim oldu ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2022'de ayda yüzde 0,1 azaldı ve yılda yüzde 6,5 arttı. Şimdi dolar ve altın fiyatları araştırılıyor. İşte dolar ve altına ilişkin son dakika haberlerinin detayları...

14 Ocak 2023 gram altın fiyatları

14 OCAK 2023 GRAM ALTIN FİYATLARI



ABD verilerinin açıklanmasının hemen ardında altının gram fiyatının 1148 TL'ye ulaştığı öğrenildi. Gram Altın bugün 1132 TL'den satışa başlarken 1148 TL'ye kadar çıkan altın kendi rekorunu yeniden kırdı. Öte yandan güne 1876 dolardan başlayan ons altın, veriler açıklandığında 1901 dolara dokunarak 8 ayın zirvesindeki konumunu korudu. Bir ons altın gün içinde 1.874 doları gördü.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ