O yarışmanın şampiyonu enkaz altında kaldı! Yaşadıklarını tek tek anlattı

Dolabın altında sıkışıp kaldım"













Bilincimi kaybettiğimi ve zehirlendiğimi anladım. "

Saat 04.00 sıralarında annesinin bağırdığını duyan Arda Ayten, "Gözlerimi açar açmaz dolabın kapağının üzerime düştüğünü fark ettim. Dolaba ateş ettim, annem beni çağırırken dolabın altında kaldım." kapı eşiği Komşularımızdan biri yetişti ve dolabı kaldırdılar ve altından benim cesedimi alabildik. Daha sonra evden çıkıp beklediklerini söyleyen Aiten, çevredekilere tıbbi yardım sağlamak için ekip oluşturduklarını söyledi. Ayten, bölgenin yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, başka bir depremin ardından tavandan birçok şeyin düştüğünü sözlerine ekledi.23 yaşındaki Ayten, insanların ateşin etrafında toplandığını belirterek, "Yanına gittik. Bize çok iyi davrandılar. Ağlamaya başladım. Bir süre ağladım." diye anlattı.Daha sonra çadır kurduğunu anlatan Ayten, "Çam ağaçlarının zehirli kokusunu içime çektim ve arabama gidip uzanmaya çalıştım ama kar yağıyordu ve hava çok soğuktu, bu yüzden içeride ısınmaya çalıştım." "Bir süre sonra bilincimi kaybettiğimi ve zehirlendiğimi anladım. Annemle dışarı çıktım" dedi.Ayten, başına gelenleri paylaşarak, depremden etkilenen bölgelerde yardıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.