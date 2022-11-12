O yasa resmen Resmi Gazete'de yayımlandı! Tıp Fakültesi ve diş hekimliği öğrencileri yaşadı! Bakan Koca, 'Hayırlı olsun' sözleriyle müjdeyi verdi

Tıp fakülteleri ile diş hekimliği bölümü öğrencilerinin uzun zamandır beklediği müjdeli haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada tıp fakültelerinde 6. sınıf okuyan ve diş hekimliğinde 5. sınıf okuyan öğrencilere büyük destek vereceklerini duyurdu.
"HAYIRLI OLSUN"Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, öğrencilerin yüzünü güldürecek gelişmeyi duyurdu.
Bakan Koca paylaşımında şu sözlere yer verdi; "Tıp Fakülteleri 6. Sınıf ve Diş Hekimliği Fakülteleri 5. Sınıf öğrencilerinin tam asgari ücret tutarında aylık ödeme almalarını sağlayan yasa Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanıp, Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun."