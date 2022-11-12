GÜNDEM
12 Kasım 2022 - 17:29

O yasa resmen Resmi Gazete'de yayımlandı! Tıp Fakültesi ve diş hekimliği öğrencileri yaşadı! Bakan Koca, 'Hayırlı olsun' sözleriyle müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tıp fakültelerinin 6. sınıf öğrencileriyle diş hekimliği fakültelerinin 5. sınıf öğrencilerinin aylık asgari ücret almalarını sağlayacak yasanın Resim Gazete'de yayımlandığını açıkladı. İşte, tıp fakültesi ve diş hekimliği öğrencilerini havaya uçarak gelişme...

GÜNDEM
12 Kasım 2022 - 17:29
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O yasa resmen Resmi Gazete'de yayımlandı! Tıp Fakültesi ve diş hekimliği öğrencileri yaşadı! Bakan Koca, 'Hayırlı olsun' sözleriyle müjdeyi verdi


Tıp fakülteleri ile diş hekimliği bölümü öğrencilerinin uzun zamandır beklediği müjdeli haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada tıp fakültelerinde 6. sınıf okuyan ve diş hekimliğinde 5. sınıf okuyan öğrencilere büyük destek vereceklerini duyurdu.

"HAYIRLI OLSUN"

Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, öğrencilerin yüzünü güldürecek gelişmeyi duyurdu.



 bakan koca

Bakan Koca paylaşımında şu sözlere yer verdi; "Tıp Fakülteleri 6. Sınıf ve Diş Hekimliği Fakülteleri 5. Sınıf öğrencilerinin tam asgari ücret tutarında aylık ödeme almalarını sağlayan yasa Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanıp, Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun."

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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