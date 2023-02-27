GÜNDEM
27 Şubat 2023 - 17:04

O yorumlar CZN Burak'ı çileden çıkardı! Taha Duymaz için bir bir ifşaladı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremle beraber halasının evinde hayatını kaybeden Taha Duymaz, enkaz altında kalması sosyal medya üzerinde tepkileri büyüttü. Taha'yı enkaz başında bekleyen CZN Burak, fenomenin sosyal medya paylaşımların altına yapılan kötü yorumları paylaşarak tepkisini gösterdi.

GÜNDEM
27 Şubat 2023 - 17:04
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
O yorumlar CZN Burak'ı çileden çıkardı! Taha Duymaz için bir bir ifşaladı


Yayladağı ilçesinin Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 5 metrekarelik mutfaklarında yaptığı lezzetli yemeklerle farklı tarifler sunmasıyla kullanıcılara ise tepkiler büyüdü. 1,3 milyon takipçisi olan Taha Duymaz 11 ili yakından depremlere Hatay'da halasının evinde yakalandı.

CZN BURAK TAHA DUYMAZ'I UNUTMADI

12 gün süreyle enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın ve kız kardeşinin cansız bedenine ulaşılırken deprem anında bile sosyal medya üzerinden çirkin yorumların hedefi haline gelindi. Tanındık isimlerden olan CZN Burak ise fenomen isim Taha Duymaz'ı unutmadığını gösterdi.



Taha'nın ablasıyla enkaz başında günlerde Taha'yı ararken CZN Burak bu durumları sosyal medya üzerinden sıklıkla paylaştı. Taha Duymaz'a gelen çirkin yorumları 45 milyon takipçiye sahip olduğu sosyal medya üzerinden isimler tek tek açıklandı. Taha'ya gelen yorumlar karşısında üzüntüsünü paylaşan CZN Burak paylaşımı şöyledir; 

CZN burak tepkisi

CZN Taha duymaz

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ