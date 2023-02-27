O yorumlar CZN Burak'ı çileden çıkardı! Taha Duymaz için bir bir ifşaladı







CZN BURAK TAHA DUYMAZ'I UNUTMADI







Yayladağı ilçesinin Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 5 metrekarelik mutfaklarında yaptığı lezzetli yemeklerle farklı tarifler sunmasıyla kullanıcılara ise tepkiler büyüdü. 1,3 milyon takipçisi olan Taha Duymaz 11 ili yakından depremlere Hatay'da halasının evinde yakalandı.12 gün süreyle enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın ve kız kardeşinin cansız bedenine ulaşılırken deprem anında bile sosyal medya üzerinden çirkin yorumların hedefi haline gelindi. Tanındık isimlerden olan CZN Burak ise fenomen isim Taha Duymaz'ı unutmadığını gösterdi.Taha'nın ablasıyla enkaz başında günlerde Taha'yı ararken CZN Burak bu durumları sosyal medya üzerinden sıklıkla paylaştı. Taha Duymaz'a gelen çirkin yorumları 45 milyon takipçiye sahip olduğu sosyal medya üzerinden isimler tek tek açıklandı. Taha'ya gelen yorumlar karşısında üzüntüsünü paylaşan CZN Burak paylaşımı şöyledir;