DÜNYA
16 Kasım 2022 - 17:57

Obama'yla dans eden kadın 113 yaşında öldü

2014 yılında başkan Barack Obama ve eşi ile Beyaz Saray'da dans etme hayalini gerçekleştiren, dans ettiği görüntülerle viral olan Virginia McLaurin 113 yaşında hayatını kaybetti.

DÜNYA
16 Kasım 2022 - 17:57
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Obama'yla dans eden kadın 113 yaşında öldü


2014 yılında başkan Barack Obama ve eşi ile Beyaz Saray'da dans etme hayalini gerçekleştiren, dans ettiği görüntülerle viral olan Virginia McLaurin 113 yaşında hayatını kaybetti. 

Virginia McLaurin 2016 yılında ülkenin ilk siyah başkanı ve first lady'si ile tanıştığında 106 yaşındaydı. O sırada Başkan Obama'ya "Size söylüyorum, çok mutluyum" demişti. "Siyah bir başkan, yaşasın, ve onun siyah eşi." diye seslenmişti.



Virginia McLaurin hayatını kaybetti

İmza kampanyası gerçekleştirmişti

Asırlık kadın 2014 yılında başkanla tanışmak için viral bir imza kampanyası başlatmıştı.  Sonrasında bu talebi kabul gören McLaurin Beyaz Saray'a giderek başkan ve ailesiyle tanışmış, birlikte ettikleri dans ile keyifli görüntüler ortaya çıkmıştı.

Virginia McLaurin doğup büyüdüğü Washington DC'de yaşıyordu ve1909 yılında doğmuştu. Amerika'da özellikle siyahi vatandaşların zor günlerine tanıklık eden McLaurin yaşadığı tecrübeleri basınla paylaşarak tarihe ettiği tanıklığın milyonlara ulaşmasını sağlamıştı.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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