Obruk sayısı 350yi geçti, Yer altı alarmı karşısında uzmanlardan ciddi uyarı!

Konya'nın Karapınar ilçesinde suların çekilmesi üzerine yapılan incelemeyle beraber yer altı sularına dair sonuçta obrukların artışı görüldü. Bölgede ikametgah eden vatandaşlar toprağın göçmesini ve yaşanan tehditlere karşı harekete geçti. Yer altında yer alan obrukların sayısının 350'ye ulaşması ise tehlikeyi doğurdu.
Obruklardan tehdit geldiDoğa olayı olarak tanımlanan yer altı sularının çekilmesi ve obrukların sayısının artışıyla beraber konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, “2000’li yıllardan sonra Obruk oluşumu hız kazandı şu an sayıları 350’yi geçmiş durumda. Yer altı su kullanımının artması ve su seviyesinin düşmesine bağlı olarak obruk oluşumları arttı. Yer altı suyu kullanımı biraz kontrol edilmeli” ifadeleri kullanıldı.
Konya'da gerçekleşen doğa olayında yer altı suyu olan ve eriyebilir durumdaki kayaçların olduğu yerlerde ki küçük erimeler sonucunda oluşan boşluklar üzerine ani çökmeler meydana gelmektedir. Gerçekleşen ani çökmelerden kaynaklı risklerin yükselmesi üzerine ise jeoloji mühendislerinden çalışmalar başlatıldı. 2000’li yıllardan sonra yılda birkaç tane obruk oluşurken, 2010’lu yıllardan sonra sayılarında hızlı bir artış olmuş ve yılda 10’un üzerinde obruk oluşmaya başlamıştır. 2017 sonunda sayıları 299 olan obruk sayısı 2018-2019’da oluşanlarla birlikte bu sayılar 350’yi geçmiş vaziyettedir. 2020 yılında ise şu an bilinen 4-5 tane yeni obruk olduğu iddiaları gündeme geldi.