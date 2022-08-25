BİLİM
25 Ağustos 2022 - 15:25

Obruk sayısı 350yi geçti, Yer altı alarmı karşısında uzmanlardan ciddi uyarı!

Konya'ya bağlı Karapınar ilçesinde sayıları 350'yi aşan obruklar gündeme gelmeye başladı. Yer altından gelen sinyaller üzerine uzmanlar tarafından ciddi uyarılar geldi. Obrukların sayısının artmasıyla beraber jeoloji mühendisi profesör uyardı. İşte, obruklar hakkında tehlike başladı.

BİLİM
25 Ağustos 2022 - 15:25
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Obruk sayısı 350yi geçti, Yer altı alarmı karşısında uzmanlardan ciddi uyarı!


Konya'nın Karapınar ilçesinde suların çekilmesi üzerine yapılan incelemeyle beraber yer altı sularına dair sonuçta obrukların artışı görüldü. Bölgede ikametgah eden vatandaşlar toprağın göçmesini ve yaşanan tehditlere karşı harekete geçti. Yer altında yer alan obrukların sayısının 350'ye ulaşması ise tehlikeyi doğurdu.

Obruklardan tehdit geldi

Doğa olayı olarak tanımlanan yer altı sularının çekilmesi ve obrukların sayısının artışıyla beraber konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, “2000’li yıllardan sonra Obruk oluşumu hız kazandı şu an sayıları 350’yi geçmiş durumda. Yer altı su kullanımının artması ve su seviyesinin düşmesine bağlı olarak obruk oluşumları arttı. Yer altı suyu kullanımı biraz kontrol edilmeli” ifadeleri kullanıldı.



Konya obruk

Konya'da gerçekleşen doğa olayında yer altı suyu olan ve eriyebilir durumdaki kayaçların olduğu yerlerde ki küçük erimeler sonucunda oluşan boşluklar üzerine ani çökmeler meydana gelmektedir. Gerçekleşen ani çökmelerden kaynaklı risklerin yükselmesi üzerine ise jeoloji mühendislerinden çalışmalar başlatıldı.

2000’li yıllardan sonra yılda birkaç tane obruk oluşurken, 2010’lu yıllardan sonra sayılarında hızlı bir artış olmuş ve yılda 10’un üzerinde obruk oluşmaya başlamıştır. 2017 sonunda sayıları 299 olan obruk sayısı 2018-2019’da oluşanlarla birlikte bu sayılar 350’yi geçmiş vaziyettedir. 2020 yılında ise şu an bilinen 4-5 tane yeni obruk olduğu iddiaları gündeme geldi.

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Dünyanın dönüşü hızlandı! 1 gün artık 24 saat olamaktan çıkıyor
Dünyanın dönüşü hızlandı! 1 gün artık 24 saat olamaktan çıkıyor
James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni görüntüler geldi! Evrenin derinliklerinde çekilen görüntüleri NASA paylaştı
James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni görüntüler geldi! Evrenin derinliklerinde çekilen görüntüleri NASA paylaştı
James Webb Uzay Teleskobu'ndan evrenin en derin görüntüsü geldi! NASA paylaştı
James Webb Uzay Teleskobu'ndan evrenin en derin görüntüsü geldi! NASA paylaştı
Sirius güneş kavuşması nedir, burçlara etkisi olacak mı? 6 Temmuz 2022 Çarşamba
Sirius güneş kavuşması nedir, burçlara etkisi olacak mı? 6 Temmuz 2022 Çarşamba
Mercek altına alınan 'Delta Plus' mutasyonun en net hali görüntülendi
Mercek altına alınan 'Delta Plus' mutasyonun en net hali görüntülendi
Uzaydan gizemli sinyaller geldiği keşfedildi
Uzaydan gizemli sinyaller geldiği keşfedildi
Son Haberler
1 gün kaç saat, kaç dakika, kaç saniyedir hesaplama detayları
1 gün kaç saat, kaç dakika, kaç saniyedir hesaplama detayları
Kirada oturanlara 595-755 TL arasındakira yardımı yapılacak
Kirada oturanlara 595-755 TL arasındakira yardımı yapılacak
Parayı sanata yatırdılar
Parayı sanata yatırdılar
KADEM Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buluyor
KADEM Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buluyor
Emeklilik bekleyenlere müjde! Bakan Bilgin EYT açıklaması yaptı
Emeklilik bekleyenlere müjde! Bakan Bilgin EYT açıklaması yaptı
2015 Genel seçim son anket sonuçları : Genar - Denge - Metropoll
2015 Genel seçim son anket sonuçları : Genar - Denge - Metropoll
Kıskançlık neyin işaretidir? Kıskanç insan nasıl anlaşılır?
Kıskançlık neyin işaretidir? Kıskanç insan nasıl anlaşılır?
Fenerbahçe'de golcü harekatı başladı! Kanarya Alexander Sörloth'u getirecek
Fenerbahçe'de golcü harekatı başladı! Kanarya Alexander Sörloth'u...
Dele Alli ne zaman gelecek? Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
Dele Alli ne zaman gelecek? Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli'nin...
YSK yurt dışı seçmen kaydı ve oy kullanma yeri sorgulama
YSK yurt dışı seçmen kaydı ve oy kullanma yeri sorgulama
Türk Halkı Rus uçağının düşürülmesi konusunda devletinin yanında
Türk Halkı Rus uçağının düşürülmesi konusunda devletinin yanında
Iphone 6s ne zaman çıkacak? İphone 6s çıkış tarihi ve fiyatı
Iphone 6s ne zaman çıkacak? İphone 6s çıkış tarihi ve fiyatı
Cemre Öktem ile Yağmur Başkurt Sefirin Kızı dizisine dahil oldu
Cemre Öktem ile Yağmur Başkurt Sefirin Kızı dizisine dahil oldu
Beşiktaş Divan Başkanlık seçimi öncesinde büyük olay!
Beşiktaş Divan Başkanlık seçimi öncesinde büyük olay!
Kaan Ayhan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Beşiktaş yönetimi Kaan Ayhan transferini bitirmek için ısrarcı
Kaan Ayhan Beşiktaş'a transfer olacak mı? Beşiktaş yönetimi Kaan...