Obsesif olup sizi çileden çıkaracak 3 burç! Takıntıları sizi bunaltacak... Gördüğünüz yerde kaçın







EN OBSESİF 3 BURÇ







Zodyak işaretleri arasında çok bağlı olan insanlar var. Bazen zindanlar ve onlarla birlikte yaşayanların hayatlarını yaparlar. Çünkü yüksek düzeyde takıntıları vardır. peki bunlar kimlerdir? En obsesif olan burçları sizler için yazımızda derledik..Astroloji dünyasının en titiz detaycılarıdır. Başak her şeyi kontrol etme takıntılıdır. Ve elbette mükemmele ulaşmanın çok zor olması üzücü sonuçlar doğurur. Başaklar yapamayacakları şeylere kapılır ve üzülürler..Yay burcunun ideallerine tutunması çok zordur. Her şeyin kendilerine göre olmasını çok isterler. Fakat normal şartlarda böyle bir dünya yoktur, olmaz da.. Bu nedenle uyum sağlamakta zorlanırlar.İkizler takıntısı asla bitmez, "Neden öyle dedin, neden o suratını yaptın?" Sürekli bir inceleme hali vardır. Ne gereksiz bir enerji israfıdır bu..