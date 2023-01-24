YAŞAM
24 Ocak 2023 - 14:46

Obsesif olup sizi çileden çıkaracak 3 burç! Takıntıları sizi bunaltacak... Gördüğünüz yerde kaçın

Obsesyon yani bilinen diğer adıyla saplantı psikolojide hastalık düzeyinde olan kişiler için kullanılan terimdir. Obsesif-kompulsif insanlar darmadağın ortamlarda hasta olurlar. Kendi ortamlarını sürekli kusursuz hale getiriler. Peki Obsesif olup sizi çileden çıkaracak 3 burç nedir? İşte, gördüğünüz yerde kaçmanız gereken o 3 burç..

YAŞAM
24 Ocak 2023 - 14:46
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Obsesif olup sizi çileden çıkaracak 3 burç! Takıntıları sizi bunaltacak... Gördüğünüz yerde kaçın
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Zodyak işaretleri arasında çok bağlı olan insanlar var. Bazen zindanlar ve onlarla birlikte yaşayanların hayatlarını yaparlar. Çünkü yüksek düzeyde takıntıları vardır. peki bunlar kimlerdir? En obsesif olan burçları sizler için yazımızda derledik..

Obsesif olup sizi çileden çıkaracak 3 burç

EN OBSESİF 3 BURÇ



BAŞAK: Astroloji dünyasının en titiz detaycılarıdır. Başak her şeyi kontrol etme takıntılıdır. Ve elbette mükemmele ulaşmanın çok zor olması üzücü sonuçlar doğurur. Başaklar yapamayacakları şeylere kapılır ve üzülürler..

YAY: Yay burcunun ideallerine tutunması çok zordur. Her şeyin kendilerine göre olmasını çok isterler. Fakat normal şartlarda böyle bir dünya yoktur, olmaz da.. Bu nedenle uyum sağlamakta zorlanırlar.

İKİZLER: İkizler takıntısı asla bitmez, "Neden öyle dedin, neden o suratını yaptın?" Sürekli bir inceleme hali vardır. Ne gereksiz bir enerji israfıdır bu..

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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