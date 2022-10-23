Ocak 2023'te maaşlara görülmemiş zam! En düşük memur maaşı o miktara yükselecek

Ülkemizde enflasyon rakamlarının artmasıyla asgari ücret ve memur maaşına daha önce eşi benzeri görülmemiş zam yapılmıştı. Asgari ücrete ara zam kararı alınmış ve 4 bin 253 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Aynı zamanda memur maaşlarına yılda iki kere yapılan enflasyon farkı zammı da Temmuz ayında tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam miktarı araştırılmaya başlandı. Ocak ayında enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılacak ve en düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak. Memur maaşlarına yapılacak zam ile ilgili detaylar yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Ocak 2023'te memur maaşlarına rekor zam geliyor
Yeni yıl yaklaşırken en çok araştırılan konu başlıklarından biri memur maaşları oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin açıklama yaptı. Çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgulayan Bakan Nebati, bu yıl enflasyon rakamlarında sapma yaşanması nedeniyle asgari ücrete zam kararı aldıklarını ve yüzde 95 oranında bir iyileştirme çalışması sürdürdüklerini söyledi. 2023 yılında da asgari ücretliler, dar gelirliler ve memurların enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizen Nebati, Ocak ayında yapılacak artışın enflasyon rakamı üzerinde olacağını belirtti.