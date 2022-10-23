EKONOMİ
23 Ekim 2022 - 21:49

Ocak 2023'te maaşlara görülmemiş zam! En düşük memur maaşı o miktara yükselecek

Yeni yıla yaklaşılırken memur maaş zammı konusu yeniden gündeme geldi. Kulislerden edinilen bilgilere göre, Ocak ayında maaşlara yüksek oranda zam yapılacak.

EKONOMİ
23 Ekim 2022 - 21:49
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ocak 2023'te maaşlara görülmemiş zam! En düşük memur maaşı o miktara yükselecek


Ülkemizde enflasyon rakamlarının artmasıyla asgari ücret ve memur maaşına daha önce eşi benzeri görülmemiş zam yapılmıştı. Asgari ücrete ara zam kararı alınmış ve 4 bin 253 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Aynı zamanda memur maaşlarına yılda iki kere yapılan enflasyon farkı zammı da Temmuz ayında tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam miktarı araştırılmaya başlandı. Ocak ayında enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılacak ve en düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak. Memur maaşlarına yapılacak zam ile ilgili detaylar yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Ocak 2023'te memur maaşlarına rekor zam geliyor



Yeni yıl yaklaşırken en çok araştırılan konu başlıklarından biri memur maaşları oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin açıklama yaptı. Çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgulayan Bakan Nebati, bu yıl enflasyon rakamlarında sapma yaşanması nedeniyle asgari ücrete zam kararı aldıklarını ve yüzde 95 oranında bir iyileştirme çalışması sürdürdüklerini söyledi.

2023 yılında da asgari ücretliler, dar gelirliler ve memurların enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizen Nebati, Ocak ayında yapılacak artışın enflasyon rakamı üzerinde olacağını belirtti.

2023 en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının farkı baz alınarak memur maaşlarında artış gerçekleşecek. Buna göre yüzde 30 oranında enflasyon farkı çıkması durumunda memur maaşlarında değişiklik yapılacak. Şu an en düşük memur maaşı 9 bin 105 lira iken ocak 2023'te 11 bin 836 liraya yükselecek. En düşük memur emekli maaşı ise yüzde 30 artış olması durumunda 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya çıkacak.

Enflasyon rakamlarının daha yüksek seyretmesi ise enflasyon farkını artıracak, bu da maaşlara daha yüksek bir zam oranı uygulanmasının önünü açacak.

Yeni yıldaki memur maaşlarının belirlenmesi için Kasım ve aralık aylarındaki enflasyon rakamları büyük önem taşıyor. Memur maaşlarına enflasyon farkından daha az bir artış yapılmayacak ancak daha yüksek artışlar yapılmasının da önü açık.

Hesaplamalara göre ocak ayında en düşük memur maaşının 11 bin liranın üzerinde seyretmesi bekleniyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Düşüşe geçen altın fiyatlarına İslam Memiş yorumu: Bunu yapmadan sakın bozdurmayın!
Düşüşe geçen altın fiyatlarına İslam Memiş yorumu: Bunu yapmadan sakın bozdurmayın!
Bakan Nebati duyurdu: Esnafa, çiftçiye ve gençlere sağlanan Hazine faiz destekli kredi yürürlüğe girdi!
Bakan Nebati duyurdu: Esnafa, çiftçiye ve gençlere sağlanan Hazine faiz destekli kredi yürürlüğe girdi!
İki kamu bankasından milyonlara faizsiz kredi müjdesi! Limit arttı, karar Resmi Gazete'de
İki kamu bankasından milyonlara faizsiz kredi müjdesi! Limit arttı, karar Resmi Gazete'de
İki kamu bankasından milyonlara faizsiz kredi müjdesi! Limit arttı, karar Resmi Gazete'de
İki kamu bankasından milyonlara faizsiz kredi müjdesi! Limit arttı, karar Resmi Gazete'de
BDDK, kredi piyasalarını sıkılaştırmak için yeni makro ihtiyati tedbir kararı aldı!
BDDK, kredi piyasalarını sıkılaştırmak için yeni makro ihtiyati tedbir kararı aldı!
Bakan Nebati'den ekonomik dönüşüm politikalarındaki acı gerçek itirafı!
Bakan Nebati'den ekonomik dönüşüm politikalarındaki acı gerçek itirafı!
Son Haberler
28 Ekim cuma PTT, banka, noter, eczane, sağlık ocakları açık mı? 28 Ekim okullar yarım gün mü?
28 Ekim cuma PTT, banka, noter, eczane, sağlık ocakları açık mı?...
Tosun Paşa ilk 11'e dönüyor
Tosun Paşa ilk 11'e dönüyor
Valerien Ismael'den Ahmet Nur Çebi ile özel görüşme!
Valerien Ismael'den Ahmet Nur Çebi ile özel görüşme!
Cesur pozları servet getirdi! Nihal Candan Onlyfans'ten kazandığı para dudak uçuklattı
Cesur pozları servet getirdi! Nihal Candan Onlyfans'ten kazandığı...
Hazine Bakanlığı'ndan esnafa düşük faizli kredi paketi! Hazine Faiz Destekli Kredi paketi başvuru şartları
Hazine Bakanlığı'ndan esnafa düşük faizli kredi paketi! Hazine Faiz...
Evleneli daha 6 ay olmuştu! Seda Sayan soluğu mahkemede aldı, tek kalemde sildi
Evleneli daha 6 ay olmuştu! Seda Sayan soluğu mahkemede aldı, tek kalemde...
TOKİ sosyal konut başvuruları için son viraj! Kura tarihi duyuruldu
TOKİ sosyal konut başvuruları için son viraj! Kura tarihi duyuruldu
Düşüşe geçen altın fiyatlarına İslam Memiş yorumu: Bunu yapmadan sakın bozdurmayın!
Düşüşe geçen altın fiyatlarına İslam Memiş yorumu: Bunu yapmadan...
Bakan Nebati duyurdu: Esnafa, çiftçiye ve gençlere sağlanan Hazine faiz destekli kredi yürürlüğe girdi!
Bakan Nebati duyurdu: Esnafa, çiftçiye ve gençlere sağlanan Hazine...
İrlandalı rakibini alt eden Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyayı kaptı!
İrlandalı rakibini alt eden Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyayı...
Tarkan'ın son paylaşımı sosyal medyayı alt üst etti! Onu gören herkes Kobra Murat'a benzetti
Tarkan'ın son paylaşımı sosyal medyayı alt üst etti! Onu gören...
Tefeci para alışverişinde Yargıtay'dan emsal karar: Suçun mağduru toplum!
Tefeci para alışverişinde Yargıtay'dan emsal karar: Suçun mağduru...
T.C kimlik numarası ile başvurana Bakanlık'tan 1.250- 3.450 TL ödeme yapılacak!
T.C kimlik numarası ile başvurana Bakanlık'tan 1.250- 3.450 TL ödeme...
Sosyal medya küstürdü, konser barıştırdı! Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic barıştı!
Sosyal medya küstürdü, konser barıştırdı! Kerimcan Durmaz ve Danla...
Erdoğan'dan faiz mesajı:
Erdoğan'dan faiz mesajı: "Faiz lobileri çöküşte, oranları tek haneye...