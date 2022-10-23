Ocak 2023'te maaşlara görülmemiş zam! En düşük memur maaşı o miktara yükselecek







Ocak 2023'te memur maaşlarına rekor zam geliyor







2023 en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Ülkemizde enflasyon rakamlarının artmasıyla asgari ücret ve memur maaşına daha önce eşi benzeri görülmemiş zam yapılmıştı. Asgari ücrete ara zam kararı alınmış ve 4 bin 253 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Aynı zamanda memur maaşlarına yılda iki kere yapılan enflasyon farkı zammı da Temmuz ayında tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam miktarı araştırılmaya başlandı. Ocak ayında enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılacak ve en düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak. Memur maaşlarına yapılacak zam ile ilgili detaylar yavaş yavaş netleşmeye başladı.Yeni yıl yaklaşırken en çok araştırılan konu başlıklarından biri memur maaşları oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin açıklama yaptı. Çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgulayan Bakan Nebati, bu yıl enflasyon rakamlarında sapma yaşanması nedeniyle asgari ücrete zam kararı aldıklarını ve yüzde 95 oranında bir iyileştirme çalışması sürdürdüklerini söyledi. 2023 yılında da asgari ücretliler, dar gelirliler ve memurların enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizen Nebati, Ocak ayında yapılacak artışın enflasyon rakamı üzerinde olacağını belirtti.Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının farkı baz alınarak memur maaşlarında artış gerçekleşecek. Buna göre yüzde 30 oranında enflasyon farkı çıkması durumunda memur maaşlarında değişiklik yapılacak. Şu an en düşük memur maaşı 9 bin 105 lira iken ocak 2023'te 11 bin 836 liraya yükselecek. En düşük memur emekli maaşı ise yüzde 30 artış olması durumunda 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya çıkacak. Enflasyon rakamlarının daha yüksek seyretmesi ise enflasyon farkını artıracak, bu da maaşlara daha yüksek bir zam oranı uygulanmasının önünü açacak. Yeni yıldaki memur maaşlarının belirlenmesi için Kasım ve aralık aylarındaki enflasyon rakamları büyük önem taşıyor. Memur maaşlarına enflasyon farkından daha az bir artış yapılmayacak ancak daha yüksek artışlar yapılmasının da önü açık. Hesaplamalara göre ocak ayında en düşük memur maaşının 11 bin liranın üzerinde seyretmesi bekleniyor.