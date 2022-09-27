Ocak 2023'te SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı, asgari ücret artışı açıklandı! Tek tek hesaplanan rakamlar ortaya çıktı: Ocak ayında, tüm maaşlara büyük bir zam!

Artık yeni yıla geri sayım başladı. Yeni bir yıl, milyonlarca insan için maaş artışı anlamına geliyor. Yeni yıl gelmeden maaş artışlarına ilişkin uzman hesaplamaları da yavaş yavaş gelmeye başladı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekliler, memurlar ve asgari ücretli çalışanları ilgilendiren bir açıklama yaptı. SSK, BAĞ-KUR, emekliler ve asgari ücretli işçilerde bu yılki artış ortaya çıktı. Peki kim ne kadar alıyor, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, Ocak 2023'te artış ne kadar olacak, asgari ücret ne kadar olacak? Emekli memur maaşı ne kadar? İşte 2023 yılına ait zam tablosu..
SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin 2023 Ocak ayı zammı
SSK ve BAĞ-KUR emekli büyüme oranları 6 aylık enflasyon oranları kullanılarak belirlenmektedir. Ocak 2023'te ise 2022'nin ikinci yarısına ilişkin rakamlara paralel olarak artacak. Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR'da emekli maaşları yüzde 42,35 arttı. Ocak ayında enflasyon verileri tutarsa, yüzde 40'ın üzerinde bir artış beklenebilir.