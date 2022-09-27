Ocak 2023'te SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı, asgari ücret artışı açıklandı! Tek tek hesaplanan rakamlar ortaya çıktı: Ocak ayında, tüm maaşlara büyük bir zam!







SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin 2023 Ocak ayı zammı







Memur ve memur emeklisinin 2023 Ocak ayı zammı

2023'te asgari ücret ne kadar?

Artık yeni yıla geri sayım başladı. Yeni bir yıl, milyonlarca insan için maaş artışı anlamına geliyor. Yeni yıl gelmeden maaş artışlarına ilişkin uzman hesaplamaları da yavaş yavaş gelmeye başladı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekliler, memurlar ve asgari ücretli çalışanları ilgilendiren bir açıklama yaptı. SSK, BAĞ-KUR, emekliler ve asgari ücretli işçilerde bu yılki artış ortaya çıktı. Peki kim ne kadar alıyor, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, Ocak 2023'te artış ne kadar olacak, asgari ücret ne kadar olacak? Emekli memur maaşı ne kadar? İşte 2023 yılına ait zam tablosu..SSK ve BAĞ-KUR emekli büyüme oranları 6 aylık enflasyon oranları kullanılarak belirlenmektedir. Ocak 2023'te ise 2022'nin ikinci yarısına ilişkin rakamlara paralel olarak artacak. Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR'da emekli maaşları yüzde 42,35 arttı. Ocak ayında enflasyon verileri tutarsa, yüzde 40'ın üzerinde bir artış beklenebilir.Memur emeklileri Ocak ayı ücret artışına ek olarak enflasyon farkı alacak. Temmuz ayında memur maaş artışları ile enflasyon arasındaki fark yüzde 41,69 oldu. Enflasyon verileri yılın ikinci yarısında yüksek kalmaya devam ediyor. Memurlar ile emekli memurlar arasındaki enflasyon farkı zaten ortada. Benzer şekilde Ocak ayında enflasyon yükselmeye devam ederse yüzde 50'ye yakın bir artış görülebilir.Asgari ücret, yıllar sonra ilk kez Temmuz'da 5500 TL'ye yükseltildi. 2023 için asgari ücret rakamları şimdiden tartışılıyor. Gündemde 7500 TL'lik yeni bir asgari ücret var ve asgari ücreti belirleyecek komitenin toplantısı Aralık ayında başlayacak. Toplantı sonrası yeni asgari ücret belirlenecek.