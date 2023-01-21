Ocak ayı ballı geldi! Fırsatı kaçıran üzülecek: QNB Finansbank 100.000 TL'yi tıkır tıkır ödeyecek!

Acil nakite ihtiyacı olanlara bankalar tarafından öyle bir imkanlar veriliyor ki kimse gözlerine inanamadı. QNB Finansbank üzerinden Ocak ayı sonuna kadar devam eden kampanyada 100 TL'ye kadar kredi verileceği açıklandı. SMS yoluyla başvuru yapılacağı bu kredi için mobil bankacılık hizmetleri ya da banka şubelerine giderek faydalanabilirsiniz. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi ne kadar, kimler yararlanabilir? İşte detaylar...
QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİQNB Finansbank tarafından müşterilerine sunulan ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyenler sms göndererek anında hesaplarını para ile doldurabilir. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar T.C. kimlik numaraları üzerinden yapılan sorgulamada, kredi kullanımı için kredi notunun 1.600 üzeri olma şartı gerekir.
TC kimlik numarası yazılarak 5030'a mesaj gönderen kredi için hemen başvuru yapabilirsiniz. Kredi kullanımı için öncelikle gerekli olan şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilirken tekrardan geri dönüş ile başvurunun onaylanıp onaylanmadığı bilgisi verilir.