Öcalan'dan eğitim almıştı! MİT operasyonunda PKK/YPG'li Haydar Demirel öldürüldü..







ÜS BÖLGELERİNE YAPILAN SALDIRILARDAN SORUMLUYDU..











Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kod adı Bager Türk olan Haydar Demirel'in Suriye'nin kuzey bölgesindeki Hor vilayetinin sözde başkanı olarak Tel Hamis'te olduğu ortaya çıktı. Sözde Haseke vilayetinde müdürlük yaptığı 2020 yılından bu güne kadar da MİT tarafından takip edilen Demirel'in, PKK/YPG'lilerin eğitimi sırasında etkisiz hale getirildiği bildirildi.Haydar Demirel'in Hatay Amanoslar'da 1997'den 2000'e kadar terör eylemlerini gerçekleştirdiği dönemlerde Hassa İlçe Jandarması ve aynı zamanda Dörtyol'daki İlçe Jandarma Komutanlığı'na yönelik eylemler düzenlediği biliniyor. Ayrıca, Şemdinli İlçesi'nde 2 ayrı saldırıda yer aldığı öğrenildi.2010 yılında Hakkari Şemdinli'deki iki ayrı terör eylemine destek verdiği tespit edilen Haydar Demirel'in 8-9 Mart 2010 tarihlerinde Şemdinli Orkaitepe Üssü Deresik yakınlarında 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı mayın eyleminin faili olduğu belirlendi. 1993 yılında örgüte katıldığı söylenen Demirel, 1993-1994 yılları arasında PKK lideri Abdullah Öcalan tarafından eğitilmiş, ardından da farklı terör eylemlerine katılarak faaliyetlerini sürdürmektedir.2000 yılında da sözde sorumlu göreviyle 2013'te Irak'ın kuzey bölgesindeki Zap'a, 2014 yılında da Suriye'ye gittiği bildirildi.