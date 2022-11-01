Odeabank personel alım başvuru şartları nelerdir? 2022 Odeabank başvuru iş formu

2012 yılında anonim şirket olarak kurulan ve devamında alınan izinler sonrasında Odeabank kurulumu üzerine her geçen gün bünyesini büyütmeye devam etmektedir. Yeni hedefler doğrultusunda yürüyen Odeabank bünyesine personel alımı yapacağını duyurdu. 2022 Odeabank personel alım şartları nelerdir? Odeabank personel alımı detayları ve başvuru formu haberimizde 2022 ODEABANK PERSONEL ALIMI VE İŞ BAŞVURU FORMU Toplamda 45 şubesi ve 1500'den fazla çalışanı ile vatandaşlara hizmet sunan Odeabank, her sene büyümeye devam ederken iş alımlarını da devamında getirmektedir. Odeabank personel alımı süresinde başvuruda bulunan personeller zorlu mülakatlardan geçtiği bilinmektedir. Odeabank personel alımları genellikle kariyer uygulamaları üzerinden vatandaşlara sunulurken kişiler başvuru formunu düzenleyerek insan kaynaklarına verilmesi gerekir. Eleme sürecinde titiz davranılırken mülakata çağrılır ve son aşamaya gelindiğinde kazanan kişiler Odeabank çalışanı olurlar. Odeabank başvuru formuna ulaşmak isteyenler ise https://adaybasvuru.odeabank.com.tr/ adres üzerinden gerçekleşir. DİREKT SATIŞ TEMSİLCİ BAŞVURU ŞARTLARI -Lisans ya da önlisans mezunu olmak -İletişim ve ikna kabiliyeti yüksek -Bankacılık sektöründe hedefleri olmak -Satış deneyimine sahip -Ekip ile çalışabilen -Dış görünüşe özen göstermek -Seyahat engelinin bulunmaması -Aktif araç kullanımı -Erkek adaylarının askerliği tamamlaması BAŞVURU GÜVENLİĞİ MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI -Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak -27 yaşını doldurmamış olmak -MS-Office uygulamasına hakim -Askerlik hizmetinin tamamlanmış olması -Vardiyalı çalışma uygun olmak