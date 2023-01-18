EKONOMİ
18 Ocak 2023 - 11:35

Ödeme bekleyene güzel haber Bakanlıktan geldi! ﻿Evde bakım paraları hesaplara yatıyor! Son dakika duyurusu geldi hesaplarınızı kontrol edin!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç vatandaşlara verilen evde bakım yardımı ödeneklerinin ne zaman yatacağı merak ediliyordu. Binlerce hak sahibinin yakından takip ettiği konuyla ilgili bakanlıktan beklenen açıklama geldi. İşte, evde bakım maaşlarının yatacağı o tarih...

EKONOMİ
18 Ocak 2023 - 11:35
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Ödeme bekleyene güzel haber Bakanlıktan geldi! ﻿Evde bakım paraları hesaplara yatıyor! Son dakika duyurusu geldi hesaplarınızı kontrol edin!


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, 2006 yılında başlayan Evde Bakım Yardımlarıyla, bakıma muhtaç olan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan kişilere destek verdiklerini anımsattı.

Söz konusu yardım kapsamında yaklaşık 560.000 kişiye destek verildiğini söyleyen Bakan Yanık, evde bakım maaşı olarak hak sahiplerine her ay 3.336 TL ödendiğini belirtti.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



Bakan Yanık, "Bakıma muhtaç ağır engeli olan vatandaşlar ile ailelerine ekonomik destek verme kamacı ile bu ay toplamda 1 milyar 847 milyon lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırıyoruz. 2022 yılında toplamda 18 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık." dedi.

 evde bakım desteği zammı

Ayrıca Bakan Yanık açıklamasında, Ocak ayı memur maaşı katsayısında yapılan düzenleme ile Evde Bakım Yardımı ödeneklerinin şubat ayı içerisinde hak sahiplerine ödeneceği bilgisini de verdi.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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