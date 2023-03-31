Finans
31 Mart 2023 - 18:45

Ödeme yapmak için bugün son gün! Milyonlarca kişiye duyuru yapıldı: Süreyi kaçırana kötü haber var!

Ödeme yapacak olan milyonlarca vatandaş vakit kaybetmeden harekete geçti. Bahsi geçen açıklamaya bakıldığında bugün son gün uyarıları yapıldı. Vatandaşlar, yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların beyanları yapıldı. GİB sosyal medya üzerinden Varlık Barışı için uygulamalar harekete geçti.

Finans
31 Mart 2023 - 18:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ödeme yapmak için bugün son gün! Milyonlarca kişiye duyuru yapıldı: Süreyi kaçırana kötü haber var!
TAKİP ETTAKİP ET


Gelir İdare Başkanlığı sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya bakıldığında Varlık Barışı uygulaması duyuru yapıldı. Açıklamalar üzerine uygulamadan yararlanmak isteyenlere son gün uyarısı yapıldı.

VARLIK BARIŞI DETAYLARI

Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında ve yurt içinde bulunan varlıklar 31 Mart 2023 tarihine kadar bildirim ya da beyanda bulunmak şartıyla Varlık Barışı uygulamasından faydalanabilirsiniz. 7417 sayılı kanun ile 5520 sayılı kanunlar vergisi 15.madde hükmünün uygulanmasına dair 1 Seri Nolu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğinde yer verildi.



Varlık barışı

Yapılan düzenlemeler üzerine ülke içerisinde yer alan gelir  ve kurumlar vergisi verileri kamu  defter içeriğinde bulunmayan para, altın, döviz menkul kıymetler taşınmazların vergi dairesine beyan edilecek kayıtları gerçekleşir. Yurt dışında olan varlıkların Türkiye'ye getirilmesi için vergi mükellefleri ya da TC vatandaşı olma zorunluluğu olmadan düzenlemeler gerçekleşir. Banka ve aracı kurumlara yapılan bildirimler üzerine yurt dışındaki varlıkların üzerinde 1/1/2023 tarihi ila 31/3/2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için %3 oranında hesaplamalar yapılır.

Vergi dairelerine beyan edilirken yurt içi varlıkların değerinde yüzde 3 oranında vergi tarh edilirken vergi tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödeme yapılır. Bildirilen ya da beyan edilen varlıklar ele alınırken hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ