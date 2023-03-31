Ödeme yapmak için bugün son gün! Milyonlarca kişiye duyuru yapıldı: Süreyi kaçırana kötü haber var!







VARLIK BARIŞI DETAYLARI







Gelir İdare Başkanlığı sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya bakıldığında Varlık Barışı uygulaması duyuru yapıldı. Açıklamalar üzerine uygulamadan yararlanmak isteyenlere son gün uyarısı yapıldı.Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında ve yurt içinde bulunan varlıklar 31 Mart 2023 tarihine kadar bildirim ya da beyanda bulunmak şartıyla Varlık Barışı uygulamasından faydalanabilirsiniz. 7417 sayılı kanun ile 5520 sayılı kanunlar vergisi 15.madde hükmünün uygulanmasına dair 1 Seri Nolu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğinde yer verildi.Yapılan düzenlemeler üzerine ülke içerisinde yer alan gelir ve kurumlar vergisi verileri kamu defter içeriğinde bulunmayan para, altın, döviz menkul kıymetler taşınmazların vergi dairesine beyan edilecek kayıtları gerçekleşir. Yurt dışında olan varlıkların Türkiye'ye getirilmesi için vergi mükellefleri ya da TC vatandaşı olma zorunluluğu olmadan düzenlemeler gerçekleşir. Banka ve aracı kurumlara yapılan bildirimler üzerine yurt dışındaki varlıkların üzerinde 1/1/2023 tarihi ila 31/3/2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için %3 oranında hesaplamalar yapılır. Vergi dairelerine beyan edilirken yurt içi varlıkların değerinde yüzde 3 oranında vergi tarh edilirken vergi tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödeme yapılır. Bildirilen ya da beyan edilen varlıklar ele alınırken hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.