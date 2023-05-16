Ödemelerden faydalanmak için başvurunuzu yapın: Yeni tutarlar açıklandı!







MAYIS AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi insanlara sağlanan sosyal destek ödemeleri merakla araştırılırken Bakan Derya Yanık açıkladı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İhtiyaç sahibi insanlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal destek ödemelerinin Mayıs ayında ne zaman yatacağı merakla araştırılıyor. Evde bakım maaşı Ocak ayında zam yapılarak 4 bin 336 TL'ye yükseltildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 15 Mayıs tarihinde ödemelerin hesaplara geçtiğini belirtti.Evde bakım maaşı, yaşlılık maaşı, engelli maaşı, kronik hastalık maaşı gibi düzenlenen sosyal destek ödemelerinden faydalanmak için belli şartlar gerekiyor. Evde bakım maaşından faydalanmak için 65 yaş ve üstü olmak gerekiyor. Evde bakım maaşından faydalanmak için evde bakılan kişinin engelli raporu olması gerekiyor. Aynı zamanda evde bakım maaşının gelir sınırı illere göre değişkenlik gösteriyor. Evde bakım maaşı almak isteyen kişinin tıbbi belgelerini ve sağlık raporlarını başvurusunda sunması gerekiyor. Evde bakım maaşı alabilmek için herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almamak gerekiyor. Şartları taşıyan kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen giderek başvuru yapması gerekiyor.