ODTÜ çatısı altında çalışmak isteyenlere müjde! Lise, ön lisans, lisans mezunu personeller alınacak!







ODTÜ'YE 156 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK!







Orta Doğu Teknik Üniversitesi son yayınladığı açıklamalarda üniversite bünyesine farklı pozisyonlarda 156 personel alımı yapacağını duyurdu. Detaylar için haberimizi okumaya devam edin.Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1 Mart 2023 tarihli yayınladığı açıklamasında toplamda 156 personel alımı yapacağını belirtti. Alınacak sözleşmeli personellerin hangi pozisyonlara alınacağı mezuniyet şartlı kontenjan dağılımıyla belirlenecek. Alınacak olan personellerden 21 basit bakım personeli, 4 mutfak görevlisi, 10 teknisyen, 55 temizlik görevlisi, 5 şoför, 35 koruma ve güvenlik görevlisi lise mezunu başvuranlardan seçilecektir. Yine başvuranlardan 1 mutfak personeli, 5 tekniker, 15 büro personeli ön lisans mezunu adaylardan seçilecektir. Son olarak 5 büro personeli de lisans mezunu başvuranlar arasından seçilecektir. Başvuru yapmayı düşünen vatandaşlar belirlenmiş mezunluk durumuna göre seçtiği bölüme başvurabilmektedir. Başvuracak olan adaylarda 657 Sayılı Devlet Memurları kanununun 48. maddesinde belirtilmiş olan şartlar göz önünde bulundurulacaktır. Bunun yanında KPSS ve Eğitim şartları aranacaktır.Başvuru yapmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Görevini yapmasında zorluk çıkaran bir sağlık probleminin olmaması, kamu haklarından mahrum bulunmama, askerlik vazifesini yerine getirmiş olma şartları da aranmaktadır. Ayrıca adayların 18- 35 yaş aralığında olması gerekmektedir. KPSS sınavında lise için P94, ön lisans ve lisans için de P3 puan türlerinden 55-60-65 veya 70 puan alan adaylar başvurabilmektedir.