ODTÜ'den dev personel alımı! Yüksek maaş garantisi verildi: Başvuru için son 15 gün!













ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 156 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Kadrolar şu şekildedir:• Destek personeli (yemek),• Destek personeli (şoför), • Basit Bakım ve temizlik hizmetleri için destek personeli, • Teknisyen, • Tekniker, • Koruma ve güvenlik görevlisi • Büro personeli.Adaylar, üniversitenin internet sitesindeki başvurularını tamamladıktan sonra ilgili diğer belgelerle birlikte üniversitenin evrak ve arşiv birimine elden, posta veya kargo yoluyla gönderirler. Yerleştirme süreci yazılı ve/veya sözlü sınava tabi değildir. Kadro için gerekli genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından işe alım yapılır.Orta Doğu Teknoloji Üniversitesi ilana başvuran adaylarda 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartlara ek olarak aşağıdaki genel şartlar ve özel şartların arandığı tespit edilmiştir. Genel koşullar şu şekildedir: • Emekli, yaşlılık veya maluliyet aylığı gibi sosyal güvenlik tarafından verilen bir aylık alınmıyor olması. • Erkek adayların askerliği tamamlaması, tecil etmesi veya askerlikten muaf olması gerekmektedir. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuran adayların askerlik hizmetini tamamlamış olmaları gerekmektedir. • Tüm pozisyonlar başvuru süresi sonunda 18 yaşından büyük ve 35 yaşından büyük olmamalıdır. • Kamu kurum ve kuruluşlarının disiplin mevzuatına göre işten veya meslekten ihraç edilmeme koşulu aranır. • Tüm pozisyonlarda haftalık çalışma süresi (40) saati geçmemeli ve ilgili birim yönetimi tarafından belirlenen saat dilimlerinde çalışılmalıdır. Gece çalışma şartını da kabul etmek zorundadır. İlanın özel koşulları ve bilgileri için: www.metu.edu.tr/tr