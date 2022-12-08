Pantene Altın Kelebek Ödül Gecesi’inde ödül aldığı esnada yaptığı paylaşım ile sosyal medyanın gündemine oturan güzel oyuncu Pınar Deniz’e destek ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’den geldi. Güzel oyuncunun yaptığı konuşmanın dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’nın bir ödül töreninde yaptığı konuşmanın birebir aynısı olduğu ortaya çıkmıştı. Konu hakkında sessizliğini koruyan güzel oyuncaya destek İbrahim Tatlıses’den geldi.
MAGAZİN
08 Aralık 2022 - 14:40
Ödül töreninde yaptığı konuşma ile sosyal medyada gündem olan Pınar Deniz'e destek geldi
İbrahim Tatlıses’den Pınar Deniz’e destek paylaşımı…
MAGAZİN
08 Aralık 2022 - 14:40
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