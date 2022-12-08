MAGAZİN
08 Aralık 2022 - 14:40

Ödül töreninde yaptığı konuşma ile sosyal medyada gündem olan Pınar Deniz'e destek geldi

İbrahim Tatlıses’den Pınar Deniz’e destek paylaşımı…

MAGAZİN
08 Aralık 2022 - 14:40
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Ödül töreninde yaptığı konuşma ile sosyal medyada gündem olan Pınar Deniz’e destek geldi


Pantene Altın Kelebek Ödül Gecesi’inde ödül aldığı esnada yaptığı paylaşım ile sosyal medyanın gündemine oturan güzel oyuncu Pınar Deniz’e destek ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’den geldi. Güzel oyuncunun yaptığı konuşmanın dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’nın bir ödül töreninde yaptığı konuşmanın birebir aynısı olduğu ortaya çıkmıştı. Konu hakkında sessizliğini koruyan güzel oyuncaya destek İbrahim Tatlıses’den geldi. Pınar Deniz ve İbrahim Tatlıses

Yargı dizisinin başarılı avukatı

Yargı dizisiyle büyük bir ivme yakalayan ve oynadığı karakter ile ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Pınar Deniz dünyayı kurtarmak için oyuncu olmak istediğini söylemiş ve sosyal medyada büyük tepkiler almıştı. O konuşmanın aslı şarkıcı Rihanna’ya ait olduğu ortaya çıktı. Bu haberler karşısında sessizliğini koruyan sanatçı Pınar Deniz için İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabı üzerinden destek mesajı paylaştı. İbrahim Tatlıses



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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