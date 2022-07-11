Ogeday Girişken 'O Kız' dizisinde başrolü kaptı!













Ogeday Girişken, sosyal medya fenomeni Ozan'a hayat verecek

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor All Star'da boy gösteren Ogeday Girişken, oyuncu kişiliği ile de tanınıyordu. Yarışmadan elendikten sonra bir süredir dinlenen Ogeday Girişken, Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan 'O Kız' isimli dizinin erkek başrol oyuncusu olarak Focus Film şirketiyle el sıkıştı. Yönetmen koltuğunda Özlem Günhan’ın oturduğu senaryosunu ise Sırma Yanık'ın kaleme aldığı 'O Kız' isimli dizinin erkek başrol oyuncusu Survivor All Star yarışmasından tanıdığımız Ogeday Girişken oldu. Ogeday, dizide sosyal medya fenomeni Ozan karakterine hayat verecek.Ağustos ayının sonlarında sete çıkması ve hemen ardından Kanal D ekranlarında yayınlanması planlanan dizide Ozan adlı sosyal medya fenomenini oynayacak olan Ogeday Girişken, bağlı olduğu ajansın evli patroniçesi olan Sitare Arkın’la da ilişki yaşayacak. Ozan'ın ilişkisini ise lüks evine temizliğe gelen Zeynep allak bullak edecek ve hikaye orada başlayacak. O Kız isimli dizinin kadrosunda; Ayten Uncuoğlu, Orhan Kılıç, Asiye Dinçsoy, Zeynep Sönmez ve Münire Apaydın da bulunuyor. Dizi, Ağustos sonunda Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.