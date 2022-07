Oğlak dolunayı ne zaman olacak? Oğlak dolunayı etkileri neler? Astrologlar dolunayın burçlara etkisini açıkladı

Oğlak dolunayı







Oğlak dolunayı burç etkileri

Astrolojiye merakı olan insanlar merakla Oğlak dolunayının etkilerini araştırmaya devam ediyor. Peki Oğlak Dolunayı ne zaman olacak? Oğlak Dolunayı Etkileri nasıl olacak? Oğlak dolunayı ve burçlara etkisiyle ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Oğlak dolunayı 13 Temmuz günü saat 21.37'de gerçekleşecek. Süper Ay olarak adlandırılan dolunayın birçok etkisi olacak. Astrologlar insanlara dolunay ile ilgili bazı önerilerde bulunuyor. Oğlak dolunayının size ve burcunuza etkisini öğrenmek için kendinize bir doğum haritası çıkarabilir ve 21 derece burçlarda hangi evler olduğuna bakabilirsiniz. Bu şekilde Oğlak dolunayı ile ilgili tahminlerde bulunabilirsiniz. Oğlak dolunayının tüm burçlarda etkilerinden birinin de yıkıcı olacağı düşünülüyor. Fakat bu durumun insanları korkutmaması gerekiyor. Yıkılması gerekenin yıkılacağı düşünülebilir. Yaşanacak dolunay insanlara acı olsa da bilgelik getirecek tecrübeler yaşatabilir. Oğlak dolunayı başrolünde Plüton olduğu için bazı gerçeklerle insanları yüzleştirebilir ve umut duygusunu kaybettirebilir. Oğlak dolunayı insanlara sabret derken, Plüton insanların gözlerini kapatacak. Oğlak dolunayı insanları biraz da iyi ve kötü kavgasına taşıyıp isyan bayraklarını çektirebilecek. Bu hafta astrolojik anlamda gökyüzünde iki gezegen de yer değiştiriyor. Merkür İkizler burcundan Yengeç burcuna; Mars ise Koç burcundan Boğa burcuna geçişini tamamlayacak. Bu değişimler ise insanlara oldukça iyi gelecek. Birçok burç dinlenmek için fırsat bulacak. Boğa burcu ise insanların dengelerini bulabilme konusunda yardımcı görev görecek. Tüm burçları daha sakin günler bekliyor. Oğlak dolunayı ile Plüton etkilerinin bir araya gelmesi insanları umutsuzluğa, duygusal anlamda yetersiz hissetmeye sebep olabilir. Ancak tüm bunlar enerjiden kaynaklanıyor. Oğlak dolunayının en güzel yanı ise Kova burcundaki yükselme olarak değerlendirilebilir. Bu da insanlara artık bitmesi gerekenin bitirilmesi gerektiğini, isyan etmek yerine girişken olmayı hayal ettirecek. Bu dolunay biten şeyleri yıkıp geçmesiyle yaşanacak. Tüm burçlar kafalarından geçenleri hayata geçirebilmek için çok güzel zamanlara giriyor. Yenilik ve düzenleme isteyen insanlar harekete geçebilir.Koç burçlarında Oğlak dolunayı on derece evde gerçekleşiyor. Koç burçlarının bu sebeple tanınma, kariyer, başarı ve şöhret evini harekete geçirecek. Yakın zamanda Koç burçları terfi alabilir ya da üstünde çalıştıkları bir projeyi tamamlayabilir. Bu dolunayda eğer işinden ayrılmak isteyen Koç burçları varsa bunun da tam zamanı olacak. Sevmedikleri ve huzursuz oldukları bir ortamda olan Koç burçları varsa ayrılığı gözden geçirebilirler.Boğa burcuna oğlak dolunayının etkileri yüksek öğrenim, dünya görüşü, gezmek ve manevi duyguları temsil eden dokuzuncu evde gerçekleşecek. Bu Boğa burçlarını psikolojik olarak etkilemesi anlamına geliyor. Boğa burçları hayata ve olaylara bakış açılarında değişiklikler gösterebilir. Zararlı inançları ve baskı altında hissettikleri durumlar olan Boğa burçları bunları gözden geçirebilir.Oğlak dolunayı İkizler burçlarının sekizinci evinde gerçekleşecek. İkizler burçları kendilerini yorgun hissedebilir. Ancak tüm bu duygusal yorulmalar İkizler burçlarına güzel dönüşümler için yardımcı olacak. Hayal ettiğiniz yolda zorlu da olsa yürümeniz gerekmektedir. Yaşadığınız tüm bu süreçleri yakın arkadaşlarınıza anlatıp, sevdiğiniz ve sizi seven insanlara açılabilirsiniz. İkizler burcunun şikayet ve isyan etmeyi bırakmaları gerekiyor. Yeteneklerinizi görüp bir terapist yardımı alabilirsiniz.Yengeç burçlarının yedinci evinde gerçekleşecek olan dolunay ortaklık ve sözleşme gibi konulara etki edecek. Yengeç burçları bu süreçte hayır demeyi öğrenecek. İlişkilerinde sağlıksız durumlar yaşayan Yengeçler bu durumlarla yüzleşecek. Bu sebeple Yengeç burçları sınır koymayı öğrenip sorunlu ilişkilerinden kurtulabilirler.Oğlak dolunayı Aslan burçlarının altıncı evinde gerçekleşecek. Aslan burçlarının sağlık ve rutin konuları gündeme gelebilir. Aslan burçları aynı zamanda iş ve projelerine harcadıkları enerji ile ilgili soru işaretleri yaşayabilir. Yani Aslan burçları dolunay sürecinde emek verdikleri konuların değip değmediğini sorgulamaya başlayabilir. İşini aşk ve dostluktan öteye koyduğunu düşünen Aslan burçları bu konularda bir sınır çekebilir ve kötü alışkanlıklarını bırakabilir. Aslan burçları bu süreçte rahatlama ve dinlenmeyi hak edeceği zamanlara giriyor.Oğlak dolunayı Başak burçlarının beşinci evinde gerçekleşiyor. Başak burçları bu dolunayda zevk, yaratıcılık, neşe ve romantizm konularında etkiler görebilir. Plüton etkisi ile birlikte de mücadelenize daha çok odaklanacak hale gelebilirler. Girişimlerinin ve yaratıcılıklarının engellendiğini düşünen Başak burçları içlerindeki enerjiyle vakit geçirmeye başlayabilir.Oğlak dolunayı Terazi burcunun dördüncü evinde gerçekleşiyor. Bu da Terazi burçlarının aile ve yuva konularıyla ilgileneceğini gösteriyor. Aile dramları yaşanabilir. Plüton'un etkileriyle de birlikte eski meselelerin ya da bazı sırların ortaya çıkmasıyla yüzleşme yapılabilir. Ya da anne babasından edindiği kalıplar Terazi burçlarının yüzüne bu süreçte çarpabilir. Terazi burçları eğer bu süreçte dürüst ve şefkatli olmaya özen gösterirse aileniz için bir iyileşme söz konusu olabilir. Terazi burçlarının tüm sorumlulukları almaması ve kendilerini biraz rahatlatması gerekiyor. Anne babanıza teşekkür etmeyi ve sizin onlardan farklı bir insan olduğunuzu kabul etmeyi öğrenmeniz gerekiyor.Oğlak dolunayı Akrep burçlarının üçüncü evinde gerçekleşecek. Bu sebeple güçlü haberler alabilir ve bildiklerinizi unutabilirsiniz. En çok iletişim, zihin ve kendinizi ifade etme gibi konularda etkiler göreceksiniz. Plüton etkisi ile sizden gizlenen haberleri öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda hayatınızdaki sağlıksız ilişkileri kabullenip bitirme zamanınız.Oğlak dolunayı Yay burcunun ikinci evinde gerçekleşiyor. Bu sebeple Yay burçlarının odak noktasında maddi konular olacak. Aynı zamanda ilişkinizi de baştan yaşayabilirsiniz. Para söz konusu olduğunda elini sıkı tutan burçların bu huyunu bırakıp hayattan zevk almayı öğrenmesi gerekiyor. Yay burcu için büyük geçiş ve değişimler söz konusu olabilir, bir zam, terfi ya da yeni bir iş kapısı size açılabilir.Oğlak burçları Oğlak dolunayıyla birlikte her şeye yeniden başlayacak. Kafanızda yeni başlangıç yapmak gibi düşünceler varsa buna adım atmak için tam zamanı. Oğlak burçlarının üstünde çalıştıkları şeyler bu dolunayla birlikte gerçekleşebilir. Ancak karanlık taraflarınız da bu dolunayla birlikte ortaya çıkıp sizleri tetikleyebilir. Kendini taşıdığı yüklerle birlikte yorgun hisseden Oğlak burçları duygusal yüklerinden kurtulabilir.Kova burçlarının geçmişte olan anıları bu dolunayla birlikte ortaya çıkabilir. Kendine çok fazla sert davranan Kova burçları bu süreçte yalnız hissedebilir. Ancak destekleyici etkilerle birlikte ruhunuzu rahatlatmak için harekete geçebilirsiniz.Oğlak dolunayı Balık burcunu güçlü duygusal bağlantılarla ilgili etkileyebilir. Fakat Balık burçları bu duyguların değip değmediğini sorgulama aşaması. Çevrenizde olan yakınlarınız sizi şaşırtabilir ve birilerinin sizden faydalandığını hissetmeye başlayabilirsiniz. Eğer böyle bir duygunuz varsa sınır koymak ve size iyi gelmeyen insanlarla ilişkilerinizi bitirmek için faydalı zamanlardasınız.