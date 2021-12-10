YAŞAM
10 Aralık 2021 - 02:29

Oğlunu ziyarete giden annenin acı sonu: 6'ncı kattan düştü!

Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyaret etmek için Düzce'ye gelen Fatma Karacaoğlu (55), 6'ncı katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybetti.

YAŞAM
10 Aralık 2021 - 02:29
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Oğlunu ziyarete giden annenin acı sonu: 6'ncı kattan düştü!
Korkunç olay Düzce'ye bağlı Konuralp Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan oğlunu ziyaret etmek için Düzce'ye gelen Fatma Karacaoğlu, oğlunun kaldığı eve geldi.








7 katlı bir binanın 6'ıncı katında oturan oğlunun evinde kalan Fatma Karacaoğlu, bir süre sonra evin penceresinden aşağı düştü ve demir korkuluklara da çarpan kadın beton zemine çakıldı. Çevrede bulunanlar durumu hemen 112 Acil Yardım Hattı'na bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ağır yaralı olan Fatma Karacaoğlu'nu ambulansa alarak Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan talihsiz kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Anne Fatma Karacaoğlu'nun, oğlunun evini temizlerken düştüğü ihtimali üzerinde duran polis, Karacaoğlu'nun ölümüyle ilgili inceleme çalışması başlattı.

 
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