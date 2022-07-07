EĞİTİM
07 Temmuz 2022 - 18:05

Öğrenci affı başvuru şartları neler? 2022 yükseköğrenim affı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? 2022 öğrenci affı detayları

Zamanı dolan ve okul ile ilişiği kesilen öğrencilere dair öğrenci affının detayları internet üzerinden merakla araştırılıyor. Peki öğrenci affı nedir? Öğrenci affı başvurusu ne zaman yapılacak? Tüm detaylar haberimizde.

EĞİTİM
07 Temmuz 2022 - 18:05
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Öğrenci affı başvuru şartları neler? 2022 yükseköğrenim affı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? 2022 öğrenci affı detayları


Belirlenen bazı suçlar haricinde öğrenim gördükleri üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilere dair öğrenci affı onaylandı. Peki öğrenci affı kimleri kapsıyor? Öğrenci Affı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? Öğrenci affı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Öğrenci affı kimleri kapsıyor

Öğrenci affı müjdesi yakın zamanda verilmişti. Üniversitede eğitim gören ve okul ile ilişiği kesilen öğrencilerin herhangi bir zaman sınırlaması yapmadan okullarına devam edebilme hakkı verilecek.



Öğrenci Affı Başvuruları ve Kimleri Kapsar

Öğrenci affı başvuruları

Öğrenci affı kapsamında üniversitede hazırlık sınıfı da dahil edilerek tüm programlarda yani ön lisans, lisans, yüksek lisans gibi programlarda eğitim görürken kendi isteğiyle üniversite ile ilişkisini kesen öğrenciler de dahil tekrar devam edebilme hakkı kazanıyor. Terör suçu ile yargılanan, kasten öldürme, eziyet, işkence, çocuklara cinsel istismar, cinsel saldırı, uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticaret suçu ile yargılananlar ve terör örgütü ya da Milli Güvenlik Kurulu'nun kararınca devlettin milli güvenliğine karşı eylemlerde bulunan oluşum, grup üyelikleri, ilişkisi olması sebebiyle eğitim kurumu ile ilişkisi kesen kişiler haricinde başka ne sebeple olursa olsun üniversite ile ilişiği kesilen kişiler ve bir bölüm kazanmalarına rağmen kayıt yaptırmamış olanlar, öğrenci affı uygulanmaya başladığı günden itibaren dört ay içerisinde kayıt yenileme yaparak önümüzdeki eğitim öğretim yılında üniversite eğitimlerine devam edebilecekler.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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