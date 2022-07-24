EĞİTİM
24 Temmuz 2022 - 00:34

Öğrenci affı usul ve esasları nedir? Öğrenci affı kimleri kapsamıyor? YÖK'ten öğrenci affı detayları..

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), çok sayıda öğrencinin merakla beklediği öğrenci affı ile ilgili açıklamayı yaptı. Açıklamada öğrenci affının kimleri kapsadığı ve kimleri kapsamadığı detaylı olarak aktarıldı. İşte, YÖK'ten öğrenci affı detayları..

EĞİTİM
24 Temmuz 2022 - 00:34
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Öğrenci affı usul ve esasları nedir? Öğrenci affı kimleri kapsamıyor? YÖK'ten öğrenci affı detayları..


Devlet Memurları Kanunu ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan öğrenci affının usul ve esaslarına ilişkin duyuru Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapıldı. Duyuruda, öğrenci affından kimlerin faydalanıp faydalanmayacakları da açıkça belirtildi.

Öğrenci affı usul ve esasları nedir?

YÖK, öğrenci affına ilişkin yasal düzenlemenin usul ve esasları bilgilerini kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada öğrenci affının kimleri kapsadığına ilişkin de detaylar anlatıldı.



Öğrenci affı usul ve esasları

YÖK’ün açıklamasında üniversite eğitimi sürecinde; üniversiteleri tarafından terör, kasti cinayet, işkence ve cinsel saldırının yanı sıra çocuklara cinsel istismar ile uyuşturucu veya uyarıcı maddenin imalatı ve ticaretini yapma suçlarından mahkum olanların belirlendiği kişiler öğrenci affından yararlanamayacakları.

Öğrenci affından ayrıca terör örgütlerine veya milli güvenlik karşısında oluşturulmuş karşı faaliyetlerde bulunanların da faydalanamayacağı belirtilen açıklamada bu belirtilen kişiler harici diğer suçlardan okuldan ilişiği kesilenleri öğrenci affından faydalanabilecekleri ifade edildi.

Başvuru 4 ay içerisinde yapılmalı

5 Temmuz 2022 tarihi öncesinde okul ile ilişiği kesilmiş olan öğrencilerin ilişiklerinin kesilme tarihinden sonraki 4 içeriisnde yeniden başvuruda bulunmaları halinde yeni dönemde eğitimlerine devam edebilecekleri yapılan açıklamanın sonunda belirtildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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