Öğrenci affından kimler yararlanacak? YÖK'ün öğrenci affı yasal düzenlemesinin usul ve esasları







Öğrenci affından kimler yararlanacak?







Devlet Memurları Kanunu ile birlikte Yükseköğretim Kanunu'na yeni eklemesi yapılan öğrenci affı ile ilgili yasal düzenlemeyi duyuran Yükseköğretim Kurulu (YÖK), düzenlemenin usul ve esasları hakkında detayları da paylaştı. YÖK'ün açıklaması sonrası öğrenci affından kimlerin yararlanıp kimlerin yararlanamayacağı da araştırılmaya başlandı. İşte, yeni düzenleme hakkında tüm bilgiler..YÖK’ten öğrenci affı yasal düzenlemesi usul ve esasları hakkında yapılan açıklamada eğitim aldıkları üniversiteleri tarafından terör, kasten adam öldürme, işkencenin yanı sıra cinsel saldırı ve çocuk cinsel istismarına karışan öğrencilerin aftan yararlanamayacakları bildirildi. Öğrenci affından ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve aynı zamanda ticaretini yapanların terör örgütlerine ve ülkenin milli güvenliğe karşılık olarak faaliyet gösterdikleri belirlenen ve bu yönde karar verilen kişilerinde faydalanamayacağı aktarıldı. Bu suçlar haricinde diğer tüm öğrencilerin öğrenci affından yararlanabileceğinin aktarıldığı açıklamada 5 Temmuz 2022'den önce okuldan ilişikleri kesilmiş olan öğrencilerin ayrıldıkları okullara 4 ay içerisinde başvuru yapmaları durumunda 2022- 2023 eğitim ve öğretim döneminde yeniden öğrenimlerine başlayabilecekleri kaydedildi.