EĞİTİM
23 Temmuz 2022 - 00:11

Öğrenci affından kimler yararlanacak? YÖK'ün öğrenci affı yasal düzenlemesinin usul ve esasları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tarafından öğrenci affıyla ilgili yapılan açıklamada, af kapsamında kimlerin alınabileceği ve kimlerin yararlanabileceği belirtildi. İşte, YÖK'ün öğrenci affı yasal düzenlemesinin usul ve esasları hakkında detaylı bilgiler..

EĞİTİM
23 Temmuz 2022 - 00:11
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Öğrenci affından kimler yararlanacak? YÖK'ün öğrenci affı yasal düzenlemesinin usul ve esasları


Devlet Memurları Kanunu ile birlikte Yükseköğretim Kanunu'na yeni eklemesi yapılan öğrenci affı ile ilgili yasal düzenlemeyi duyuran Yükseköğretim Kurulu (YÖK), düzenlemenin usul ve esasları hakkında detayları da paylaştı. YÖK'ün açıklaması sonrası öğrenci affından kimlerin yararlanıp kimlerin yararlanamayacağı da araştırılmaya başlandı. İşte, yeni düzenleme hakkında tüm bilgiler..

Öğrenci affından kimler yararlanacak

Öğrenci affından kimler yararlanacak?



YÖK’ten öğrenci affı yasal düzenlemesi usul ve esasları hakkında yapılan açıklamada eğitim aldıkları üniversiteleri tarafından terör, kasten adam öldürme, işkencenin yanı sıra cinsel saldırı ve çocuk cinsel istismarına karışan öğrencilerin aftan yararlanamayacakları bildirildi. Öğrenci affından ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve aynı zamanda ticaretini yapanların terör örgütlerine ve ülkenin milli güvenliğe karşılık olarak faaliyet gösterdikleri belirlenen ve bu yönde karar verilen kişilerinde faydalanamayacağı aktarıldı.

Bu suçlar haricinde diğer tüm öğrencilerin öğrenci affından yararlanabileceğinin aktarıldığı açıklamada 5 Temmuz 2022'den önce okuldan ilişikleri kesilmiş olan öğrencilerin ayrıldıkları okullara 4 ay içerisinde başvuru yapmaları durumunda 2022- 2023 eğitim ve öğretim döneminde yeniden öğrenimlerine başlayabilecekleri kaydedildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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