EĞİTİM
16 Kasım 2022 - 16:25

Öğrenci belgesi nasıl çıkarılır? E-Devlet öğrenci belgesi sorgulama işlemleri

Yükseköğretim Kuruluna bağlı üniversite, yüksekokul veya açık fakültelerde okuyan öğrenciler e-Devlet öğrenci belgesi almakla yükümlüdür. Mezunlar, e-Devlet öğrenci belgesi alma hizmet panelinden yapmaktadır. E-Devlet öğrenci belgesi nasıl alınır? Sorusu ise pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu sorunun cevabına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

EĞİTİM
16 Kasım 2022 - 16:25
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Öğrenci belgesi nasıl çıkarılır? E-Devlet öğrenci belgesi sorgulama işlemleri


Öğrencilerin eDevlet üzerinden öğrenci kimlik kartı almak için giriş yaptıkları eDevlet panelleri ders türüne göre değişmektedir. Açık öğretim fakültesi öğrencilerinin girdikleri e-devlet sistemi ile açık öğretim liselerinden öğrencilerin öğrenci kimliklerini istemek için geldikleri ekran birbirinden farklıdır. Ayrıca bunların dışında olan öğrenci belgesi de aynı şekilde alınır.

E-DEVLET ÖĞRENCİ BELGESŞ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Öğrenci belgeleri e-devlet tarafından aşağıdaki şekilde istenmektedir:



Öğrenci belgeleri öncelikle sistem üzerinden e-devlet sistemi tarafından talep edilmektedir.

Üniversite veya AÕF öğrenci belgesi alırsanız bölüm sonundaki Yüksek Öğrenim başkanlık öğrenci belgesi anketi linki açılacak ve süreç devam edecektir.

Açık lise öğrencisi olarak öğrenci belgenizi incelemeyi düşünüyorsanız, Milli Eğitim Bakanlığı - Açık lise Öğrenci belgesi linkine tıklayarak öğrenci belgenize başvurabilirsiniz.

E-Devlet Eğitim Belgesi sayfasını, ekrana gelen Kimliğimi Şimdi Kontrol Et seçeneğine tıklayarak size en uygun bağlantıyı açarak açabilirsiniz.

E-devlet öğrenci belgesi ile işlem yapabilmek için ekrana doğru şifre ve TC bilgisi ile giriş yapmalısınız.

Eğer hala sisteme giriş şifreniz yoksa PTT şubelerinden 2TL şifre aldıktan sonra bir süre sonra sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra öğrenci belgesini alıp belgeyi bilgisayara kaydedebilir, belgeyi yazdırabilir ve işlemi kolay ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

E-DEVLET ÖĞRENCİ BELGESİ GEÇERLİ Mİ?

Elektronik imza kapsamında e-devlet öğrenci belgesinin geçerliliği kontrol edilmiştir. İşleminizi tüm yönetim hizmetinde E-lando sistemi üzerinden elektronik imza ile kullanabilirsiniz. Belgeyi teslim ettiğiniz kurum, belgenin barkodunu kolayca talep edebilir. Bazı eğitim kurumları sizden özel bir açıklama isteyebilir ve eğitim kurumundan bizzat öğrenci belgesi almanızı tavsiye edebilir. Bu gibi durumlarda okul yönetimi ile iletişime geçerek öğrenci belgesi talep etmeniz gerekmektedir. Özel açıklama gerektiren durumlarda, başvuru yaptığınız gün eğitim sertifikası alacaksınız ve formu dolduracaksınız. Başvuru formunu okulunuza elden, faks veya e-posta ile gönderebilir ve bu şekilde öğrenci belgesini kendiniz alabilirsiniz.

E-OKULDAN ÖĞRENCİ BELGESİ ALINIR MI?

e-okuldan Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci belgesi almak dijital platformlar sayesinde mümkündür. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen online okulun resmi internet sitesine giriş yapın ve kullanıcı adınız ve şifrenizle sisteme giriş yapın. Güvenlik kodu ile ilgili bölüme bilgilerinizi eksiksiz girin, sosyal güvenlik numaranızı, öğrencinin okul numarası bilgilerini doğru bir şekilde kodlayın. İstenilen bilgileri doğru bir şekilde doldurduktan sonra karşınıza çıkan menüden öğrenci evrakı isteme ve soru sorma işlemlerini kolayca tamamlayabilirsiniz. Online okul üzerinden öğrenci belgesi alırken çok önemli bir nokta unutulmamalıdır. Çevrimiçi okul sistemindeki kaydınız, tam olarak doğrulanmış belge işlevlerine sahip değildir. Bu nedenle okul idaresi tarafından size verilen belgeyi isteyen eğitim kurum ve kuruluşlarına göndermeden önce onaylamanız gerekmektedir.

ÖĞRENCİ BELGESİ NASIL ALINIR?

İlkokul, lise, lise öğrencileri ve velileri öğrenci belgesi almakla yükümlüdür. Öğrencinin okulla ilişkisini kanıtlayan doküman ve özel belge alarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan eğitim kurumlarına başvurabilirsiniz. YÖK bünyesindeki üniversitesiler de okuyan öğrenciler eğitim kurumlarından e-devlet öğrenci belgesi alarak eğitim ve iş başvurularında kullanabilirler.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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