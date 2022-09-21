Öğrenci yurdunda prize takılı adaptör yangına neden oldu

Yangın, saat 18.15 sıralarında Merkez Mahallesi Adaş Sokak üzerinde yer alan öğrenci yurdunda çıktı. İddiaya göre, öğrencilerin konakladığı odada prize takılı unutulan şarj adaptöründe meydana gelen patlama sonrası elektrik kablolarında yangın çıktı.Yangın esnasında yurtta yer alan 3'ü öğrenci 4 kişi dumandan etkilendi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan kişiler bundan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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