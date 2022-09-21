YAŞAM
21 Eylül 2022 - 20:15

Öğrenci yurdunda prize takılı adaptör yangına neden oldu

Arnavutköy'de öğrenci yurdunda iddialara göre prizde takılı unutulan şarj adaptörü yangına sebep oldu. Adaptörün patlaması ile çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 3'ü öğrenci 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 20:15
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Öğrenci yurdunda prize takılı adaptör yangına neden oldu


Yangın, saat 18.15 sıralarında Merkez Mahallesi Adaş Sokak üzerinde yer alan öğrenci yurdunda çıktı. İddiaya göre, öğrencilerin konakladığı odada prize takılı unutulan şarj adaptöründe meydana gelen patlama sonrası elektrik kablolarında yangın çıktı.

Yangın esnasında yurtta yer alan 3'ü öğrenci 4 kişi dumandan etkilendi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan kişiler bundan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı
Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı
Kargo yüklü dorse tırdan ayrılarak TEM’de devrildi
Kargo yüklü dorse tırdan ayrılarak TEM’de devrildi
İzmir'de 16 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
İzmir'de 16 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
Çalıntı otomobille giderken bir de kamyonet çaldılar
Çalıntı otomobille giderken bir de kamyonet çaldılar
Bursa'da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı
Bursa'da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı
Bu araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu
Bu araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu
Son Haberler
Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı
Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı
Kargo yüklü dorse tırdan ayrılarak TEM’de devrildi
Kargo yüklü dorse tırdan ayrılarak TEM’de devrildi
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti
Eski ABD Başkanı Trump ve 3 çocuğuna dolandırıcılık davası açıldı
Eski ABD Başkanı Trump ve 3 çocuğuna dolandırıcılık davası açıldı
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
ABD Başkanı Biden: 'Hiç kimse Rusya’yı tehdit etmedi, Putin yine sorumsuzca açıklamalar yapıyor'
ABD Başkanı Biden: 'Hiç kimse Rusya’yı tehdit etmedi, Putin yine...
İzmir'de 16 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
İzmir'de 16 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
Çalıntı otomobille giderken bir de kamyonet çaldılar
Çalıntı otomobille giderken bir de kamyonet çaldılar
Tatvan’da toz fırtınası paniği
Tatvan’da toz fırtınası paniği
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu’na katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu’na...
Dışişleri Bakanlığından BM 12. Bakanlar Toplantısı’na ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığından BM 12. Bakanlar Toplantısı’na ilişkin...
Bursa'da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı
Bursa'da bombalı terör saldırısının 3 zanlısı tutuklandı
Bu araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu
Bu araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu
Zeytinyağı üreticisi Ahmet Herdan 'Kazdağları zeytinyağına değer katıyor'
Zeytinyağı üreticisi Ahmet Herdan 'Kazdağları zeytinyağına değer...
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile görüştü