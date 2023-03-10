Öğrenciler bayram edecek... Eğitimde yeni dönem başlıyor! İlkokuldan liseye değişecek! Hafta tatili 3 gün olacak







YENİ EĞİTİM MODELİ GELİYOR







Öğrenciler neredeyse tüm dünyada uygulanmaya başlanan yeni eğitim modelinin uygulanmasını bekliyor. Peki yeni eğitim modeline geçilecek mi? Tatil günleri uzayacak mı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Pandemi döneminde yaşanan uzaktan eğitim süreci ve 6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında tüm ülke bir kez daha anladı ki eğitimin devam etmemesi insanları epey zorluyor. Öğrenciler ve veliler eğitimin ne kadar önemli olduğunu anlarken tüm dünyada uygulanmaya başlanan yeni bir eğitim modeli de herkesin ilgisini çekmeye başladı.Birçok ülkede başlatılan mesai günlerinin 4 güne indirilmesi sonrasında Finlandiya örnek teşkil etti ve okul günleri 4 güne düşüp tatil günleri 3 güne yükseltildi. Bu yeni eğitim modelinin ülkemizde de uygulanması talep ediliyor. Mesai günlerinin düşürülmesi ve okul tatillerinin uzaması sonrasında verimlerin arttığı da öğrenildi. Ülkemizde bu eğitim modelinin denenme ihtimali da olabileceği iddia ediliyor. Henüz resmi olarak kurumlardan bir açıklama gelmedi.