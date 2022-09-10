EĞİTİM
10 Eylül 2022 - 16:39

Öğrenciler bu haber size! 13.000 TL'ye varan ödeme! Üstelik karşılıksız! O bursların başvuru şartları ve tarihleri

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrasında öğrenciler kayıtlarını tamamladı. Öğrenciler ve veliler 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlanmaya devam ediyor. Hazırlık çalışmaları arasında “burs” birçok insanı meraklandıran konulardan biridir. İşte karşılıksız burs veren kuruluşlar…

EĞİTİM
10 Eylül 2022 - 16:39
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Öğrenciler bu haber size! 13.000 TL'ye varan ödeme! Üstelik karşılıksız! O bursların başvuru şartları ve tarihleri


YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başvuru sürecini tamamlamaya devam ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının hemen öncesinde öğrenciler ve veliler, burs organizasyonları hakkında detaylı bilgi almaya başladı. Öğrencilere kurum ve kuruluşlar tarafından karşılıksız burs verilmektedir. Burs alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Ücretsiz burs veren kuruluşlar ise şu şekilde:

Sancaktepe Belediyesi

Sancaktepe Belediyesi, 2022 yılında üniversiteye başvuran öğrencilere müjdeyi verdi. Üniversitelere 2 yıl kayıt yaptıran adaylara bir defaya mahsus 2.000 TL verilecek. Yine devlet üniversitelerinde 4 yıllık lisans programlarına kabul edilenlere ve özel üniversitelerde tam burslu olarak okuyanlara 3 bin TL ödül verilecek. Başvuru süreci 5-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.



Sancaktepe bursuna başvuru işlemleri şahsen yapılacaktır. Sancaktepe'de ikamet edenler de dahil olmak üzere 22 yaşından küçük adaylar en geç 1 Ocak 2022 tarihine kadar burstan yararlanacaklardır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, ikametgah belgeleri, kimlik fotokopileri, öğrenci belgeleri ve Sancaktepe Belediye Hizmet Binası'na başvurabilirler. üniversite yerleştirme sonuç belgeleri.

Çekmeköy Belediyesi

Sancaktepe Belediyesi'ne ek olarak Çekmeköy Belediyesi de üniversiteye devam eden öğrencilere eğitim desteği vermeye başladı. Üniversiteye giriş sınavını geçmek için kayıt yaptıran öğrencilere 1.000 TL ödenecektir. Başvuru işlemleri online olarak yapılırken, başvuru sahibinden ikametgah belgesi, lise diploması ve üniversite kayıt belgesi istenecektir. 2021-2022 akademik yılı mezunları da burs almaya hak kazanacaktır. Başvuru yapmak isteyen adaylar buradan direkt olarak sayfaya yönlendirilecektir.

TÜGVA

TÜGVA, önlisans ve üniversite programına kayıtlı öğrencilere aylık 300 TL burs ödeyecek. Bu eğitimin yeni dönemde artması bekleniyor. Yeni başvurular için son tarih yoktur. Önümüzdeki dönem üniversiteler açılana kadar burs başvurularının kabul edilmeye başlaması bekleniyor. TÜGVA ayrıca öğrencilere Yurt İhtiyaç Bursu ve Yurt Başarı Bursu sunmaktadır. 24 yaşını doldurmamış, başka bir kurumdan burs almamış olanlar, T.C. vatandaşıve ihtiyaç sahibi öğrenciler bursdan yararlanmaktadır.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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