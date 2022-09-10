Öğrenciler bu haber size! 13.000 TL'ye varan ödeme! Üstelik karşılıksız! O bursların başvuru şartları ve tarihleri

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başvuru sürecini tamamlamaya devam ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının hemen öncesinde öğrenciler ve veliler, burs organizasyonları hakkında detaylı bilgi almaya başladı. Öğrencilere kurum ve kuruluşlar tarafından karşılıksız burs verilmektedir. Burs alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Ücretsiz burs veren kuruluşlar ise şu şekilde:
Sancaktepe BelediyesiSancaktepe Belediyesi, 2022 yılında üniversiteye başvuran öğrencilere müjdeyi verdi. Üniversitelere 2 yıl kayıt yaptıran adaylara bir defaya mahsus 2.000 TL verilecek. Yine devlet üniversitelerinde 4 yıllık lisans programlarına kabul edilenlere ve özel üniversitelerde tam burslu olarak okuyanlara 3 bin TL ödül verilecek. Başvuru süreci 5-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
Sancaktepe bursuna başvuru işlemleri şahsen yapılacaktır. Sancaktepe'de ikamet edenler de dahil olmak üzere 22 yaşından küçük adaylar en geç 1 Ocak 2022 tarihine kadar burstan yararlanacaklardır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, ikametgah belgeleri, kimlik fotokopileri, öğrenci belgeleri ve Sancaktepe Belediye Hizmet Binası'na başvurabilirler. üniversite yerleştirme sonuç belgeleri.