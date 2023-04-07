Öğrenciler bu habere çok sevinecek! Günler kala MEB'den flaş ara tatil kararı: İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerini kapsıyor













NİSAN TATİLİ NE ZAMAN?





RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ülkemiz Milli Eğitim Bakanlığı, Nisan ayı ara tatili takvimini açıkladı. Bakanlık tarafından belirlenen takvime göre, Nisan ara tatili yapılacak. Ancak bu yıl, ikinci ara tatil Ramazan Bayramı'na denk geldiği için öğrencilerin tatil süresi uzayacak mı soruları sorulmaya başlandı. Akılları meşgul eden sorunun yanıtı haberimizde... İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, çifte tatil haberiyle adeta iki bayram yaşayacaklar.Ramazan Bayramı tatili süresi, henüz kesin olarak açıklanmadı. Ancak, tatilin 9 gün olması bekleniyor. Ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleştirilmeyecek. Her iki tatil de ayrı ayrı yapılacak. İşte tüm bu bilgiler, özetle MEB Nisan ara tatili ne zaman 2023, Ramazan Bayramı tatili kaç gün ve ara tatil ile Ramazan Bayramı tatilinin birleştirilip birleştirilmeyeceği gibi merak edilen konular hakkında bilgi veriyor.Tam olarak öyle, 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre Nisan ara tatili 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında olacak. Ancak bu yıl, ikinci dönem ara tatili Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor. Bu nedenle, Nisan ara tatili ile Ramazan Bayramı tatili birleştirilerek öğrencilerin tatil süresi uzatılacak. Tatil süresi hakkında kesin bir tarih bilgisi henüz açıklanmadı, ancak genellikle Ramazan Bayramı tatili 4-5 gün sürer, bu nedenle Nisan ara tatili ile birleştirildiğinde toplam tatil süresi daha uzun olacak. İkinci ara tatil 17 Nisan 2023 Pazartesi günü başlayacak ve bu yıl Ramazan Bayramı ile denk geldiği için bayram tatili ile birleştirilerek toplam 9 gün sürecek. Yani, 17-25 Nisan tarihleri arasında tatil yapacaksınız. Tatilin ardından ise 24 Nisan 2023 Pazartesi günü okula dönüş yapacaksınız. İkinci ara tatil, öğrencilerin ve öğretmenlerin yıl içerisindeki yoğun çalışma temposundan biraz olsun uzaklaşarak dinlenmelerini sağlayacak önemli bir fırsattır. Bu tatil, Ramazan Bayramı ile birleştirilerek daha uzun bir süreye yayılmış olması nedeniyle, öğrencilerin ve ailelerin sevdikleriyle bir araya gelerek keyifli ve huzurlu bir tatil geçirmeleri bekleniyor. Tatil süresince, öğrencilerin kendilerine biraz zaman ayırarak hobileriyle ilgilenmeleri, kitap okumaları, sevdikleriyle vakit geçirmeleri ve dinlenmeleri öneriliyor. Tatilin ardından, öğrenciler okula yeniden döndüklerinde dinç ve motivasyonlu bir şekilde eğitimlerine devam edeceklerdir.Ramazan Bayramı 2023 yılında 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecektir. Bu süreçte 21 Nisan Cuma, 22 Nisan Cumartesi ve 23 Nisan Pazar günleri üç gün boyunca resmi tatil olarak kutlanacaktır.