EĞİTİM
23 Mart 2023 - 09:00

Öğrenciler bu kez çok sevinecek! MEB'den okullarla ilgili önemli karar: Pazartesi başlıyor!

Depremden etkilenen illerde eğitim 27 Mart'ta kademeli olarak yeniden başlayacak

EĞİTİM
23 Mart 2023 - 09:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Öğrenciler bu kez çok sevinecek! MEB'den okullarla ilgili önemli karar: Pazartesi başlıyor!
TAKİP ETTAKİP ET


Depremden etkilenen illerde eğitim 27 Mart'ta kademeli olarak yeniden başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 27 Mart'tan itibaren Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'nın bazı ilçelerinde yüz yüze eğitimin kademeli olarak yeniden başlayacağını açıkladı. Bu karar, deprem nedeniyle eğitime ara verilen iller için alındı.



Depremden Etkilenen İllerde Eğitim 27 Mart'ta Kademeli Olarak Yeniden Başlayacak

Eğitime yeniden başlama süreci sadece sağlam raporu olan okullarda gerçekleşecek. Bakan Özer, bu kararın yüz yüze eğitim sırasında öğrencilerin ve personelin güvenliğini sağlamak için alındığını vurguladı.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ