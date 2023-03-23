Öğrenciler bu kez çok sevinecek! MEB'den okullarla ilgili önemli karar: Pazartesi başlıyor!













Depremden etkilenen illerde eğitim 27 Mart'ta kademeli olarak yeniden başlayacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 27 Mart'tan itibaren Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'nın bazı ilçelerinde yüz yüze eğitimin kademeli olarak yeniden başlayacağını açıkladı. Bu karar, deprem nedeniyle eğitime ara verilen iller için alındı.Eğitime yeniden başlama süreci sadece sağlam raporu olan okullarda gerçekleşecek. Bakan Özer, bu kararın yüz yüze eğitim sırasında öğrencilerin ve personelin güvenliğini sağlamak için alındığını vurguladı.