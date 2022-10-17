EĞİTİM
17 Ekim 2022 - 00:25

Öğrenciler dikkat! 1.611 TL karşılıksız para yardımı için form açıldı! e-Devlet üzerinden başvuran öğrencilere aylık ödeme yapılıyor

Devletten 1.611 TL karşılıksız para yardımı milyonlarca öğrencinin ilgisini çekiyor. Başvuru kriterlerini sağlayan öğrencilerin 1611 TL hibe alabilecekleri açıklandı. Ancak sadece ebeveynler başvurabilir. Peki, öğrenci yardımı başvuru koşulları nelerdir? İşte konuyla ilgili daha fazla bilgi..

EĞİTİM
17 Ekim 2022 - 00:25
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Öğrenciler dikkat! 1.611 TL karşılıksız para yardımı için form açıldı! e-Devlet üzerinden başvuran öğrencilere aylık ödeme yapılıyor


2022-2023 eğitim öğretim hayatına başlayan öğrencilere devlet tarafından güzel bir haber verildi. Milyonlarca öğrencinin faydalandığı bu yardımın detayları merak konusu oldu. Öğrencilere 1.611 TL karşışıksız ödenek çıkarılacağı haberi sonrası ödemeyi kimler alabilir, başvuru şartları nelerdir, ödeme nereye yapılacak şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı.

Okul açıldıktan sonra maliyetler artmaya başladı. Bu bağlamda devlet, aileleri desteklemek için çözümler üretmeye başladı. 1.611 TL öğrenci yardımı için kolları sıvayan hükümet, maddi durumu olmayan ve öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamayan ailelere yardım sağlamaya başladı. Bu yardım ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine veriliyor.



Öğrencilere 1.611 TL karşılıksız para yardımı

AİLE BAKANLIĞI'NDAN ÖĞRENCİLERE KARŞILIKSIZ 1.611 TL ÖDEME

Derya Yanık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yardım yapacağını açıklayarak mevduatın başladığının altını çizdi. Yardım talebinde bulunanların şartları taşımalarının tespiti sonrası para yatırma işlemleri anından başlatılıyor.

 Bu yardımı almak istiyorsanız e-Devlet üzerinden başvurabilirsiniz. Öncelikle e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapınız. Ardından talimatlar için bakanlık sayfasına gidiniz. Sunulan seçeneklerden sosyal ve ekonomik yardım hizmetleri için ön başvuru alanına tıklayınız. Sağ üstte görünen Yeni Potansiyel Müşteriler bölümünü tıklayınız. Karşınıza çıkan kayıt formu eksiksiz ve dürüst doldurulduktan sonra formu onaylayınız.

ÖDEMELER PTT'DEN YAPILACAK

Ödeme PTT ile yapılır. Bu proje kapsamında ilk, orta ve üniversite öğrencilerinin hesaplarına 1.611 TL kredilendirilecek. Başvurunuzu gönderdikten sonra ödemenizi onaylamak için PTT'ye gidebilirsiniz.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
KYK öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinerek ödenecek!
KYK öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinerek ödenecek!
Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İlk tatil ne zaman başlıyor, okul ne zaman kapanacak? 2022-2023 okul tatil günleri kararlaştırıldı!
Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İlk tatil ne zaman başlıyor, okul ne zaman kapanacak? 2022-2023 okul tatil günleri kararlaştırıldı!
düDevletten çocuklara maddi destek! Çocuk desteği programında 1-2 çocuk 350 TL, 3 çocuk 450 TL ödeme! Anne babalar başvuruyor, para okula giden çocuklara gidiyor..
düDevletten çocuklara maddi destek! Çocuk desteği programında 1-2 çocuk 350 TL, 3 çocuk 450 TL ödeme! Anne babalar başvuruyor, para okula giden çocuklara gidiyor..
2022 AÖL sınavı ne zaman, hangi tarihte? Açık lise sınavı online mi yapılacak? 2022 AÖL sınav tarihi ve MEB 2022-2023 sınav takvimi..
2022 AÖL sınavı ne zaman, hangi tarihte? Açık lise sınavı online mi yapılacak? 2022 AÖL sınav tarihi ve MEB 2022-2023 sınav takvimi..
Beklenen açıklama yapıldı! ÖSYM, KPSS 2022 lisans sınavında yaşananlara açıklık getirdi
Beklenen açıklama yapıldı! ÖSYM, KPSS 2022 lisans sınavında yaşananlara açıklık getirdi
Hakkari’de 18 öğretmenin görevlerine son verildi!
Hakkari’de 18 öğretmenin görevlerine son verildi!
Son Haberler
Kocaeli'de uyuşturucudan ölen baba kızının da ölümüne neden oldu!
Kocaeli'de uyuşturucudan ölen baba kızının da ölümüne neden oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavileri devam eden maden işçilerini görmeye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavileri devam eden maden işçilerini görmeye...
Kanye West'in eski kayınvalidesi hakkında ifşası Kardashian ailesinde fırtınalar estirecek!
Kanye West'in eski kayınvalidesi hakkında ifşası Kardashian ailesinde...
Emekliler çifte zam alacak: Enflasyon farkı ve ek artışlar peş peşe! 2023'te emekli maaşları ne olacak? Kümülatif artış sonrası emekli maaş hesaplaması
Emekliler çifte zam alacak: Enflasyon farkı ve ek artışlar peş peşe!...
VakıfBank, binlerce SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerin promosyonlarını yeniden güncelledi!
VakıfBank, binlerce SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerin promosyonlarını...
Prens Selman'dan Ukrayna'ya yarım milyon dolarlık insani yardım!
Prens Selman'dan Ukrayna'ya yarım milyon dolarlık insani yardım!
0,75 faiz oranlı esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir? 500 bin TL esnaf kefalet kredisi başvuru bilgileri ve ödeme planı
0,75 faiz oranlı esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir? 500 bin...
Araba alacak milyonlar bu haberle ilgileniyor: ÖTV detayları açıklandı!
Araba alacak milyonlar bu haberle ilgileniyor: ÖTV detayları açıklandı!
Emeklilerin bayram ikramiyeleri geçmişe dönük faiziyle ödenecek!
Emeklilerin bayram ikramiyeleri geçmişe dönük faiziyle ödenecek!
Özgür Aybaş'a alkol ve sigaranın zamlı fiyat liste paylaşımı pahalıya patladı!
Özgür Aybaş'a alkol ve sigaranın zamlı fiyat liste paylaşımı pahalıya...
WhatsApp'ta hatalı mesajlara son! Çok beklenen mesaj düzeltme özelliği geliyor!
WhatsApp'ta hatalı mesajlara son! Çok beklenen mesaj düzeltme özelliği...
Milyonlarca emekli ve çalışana müjde: Ücret kabı sona eriyor maaş artışları başlıyor!
Milyonlarca emekli ve çalışana müjde: Ücret kabı sona eriyor maaş...
Acil ihtiyaç ve borç kapatma kredisi isteyenlere duyuru! TC numarası 1-2-3-4-5 olanlara 90 bin TL kredi fırsatı
Acil ihtiyaç ve borç kapatma kredisi isteyenlere duyuru! TC numarası...
Cengiz Ünder için flaş iddia! Beşiktaş yönetimi Cengiz Ünder transferi için Marsilya ile görüşüyor
Cengiz Ünder için flaş iddia! Beşiktaş yönetimi Cengiz Ünder transferi...
Bursa'da yürek burkan olay! Kadını cani kocasından kurtarmaya çalışan polis şehit oldu
Bursa'da yürek burkan olay! Kadını cani kocasından kurtarmaya çalışan...