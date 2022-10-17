2022-2023 eğitim öğretim hayatına başlayan öğrencilere devlet tarafından güzel bir haber verildi. Milyonlarca öğrencinin faydalandığı bu yardımın detayları merak konusu oldu. Öğrencilere 1.611 TL karşışıksız ödenek çıkarılacağı haberi sonrası ödemeyi kimler alabilir, başvuru şartları nelerdir, ödeme nereye yapılacak şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı. Okul açıldıktan sonra maliyetler artmaya başladı. Bu bağlamda devlet, aileleri desteklemek için çözümler üretmeye başladı. 1.611 TL öğrenci yardımı için kolları sıvayan hükümet, maddi durumu olmayan ve öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamayan ailelere yardım sağlamaya başladı. Bu yardım ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine veriliyor.
EĞİTİM
17 Ekim 2022 - 00:25
Öğrenciler dikkat! 1.611 TL karşılıksız para yardımı için form açıldı! e-Devlet üzerinden başvuran öğrencilere aylık ödeme yapılıyor
Devletten 1.611 TL karşılıksız para yardımı milyonlarca öğrencinin ilgisini çekiyor. Başvuru kriterlerini sağlayan öğrencilerin 1611 TL hibe alabilecekleri açıklandı. Ancak sadece ebeveynler başvurabilir. Peki, öğrenci yardımı başvuru koşulları nelerdir? İşte konuyla ilgili daha fazla bilgi..
EĞİTİM
17 Ekim 2022 - 00:25
EDİTOR
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