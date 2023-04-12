Öğrenciler dikkat! MEB'den ara tatil kararı çıktı: O tarihe dikkat!













MEB, 2023 yılı için Nisan ayında bir ara tatil takvimi açıkladı. 9-13 Nisan tarihleri arasında öğrencilerin 1 haftalık tatil yapacağı duyuruldu. Ancak 14 Nisan Cuma günü okullarda ders işleneceği belirtildi. Ramazan Bayramı öncesindeki bu tatilin ardından öğrenciler, 2 Mayıs Pazartesi günü eğitim hayatına kaldığı yerden devam edecekler.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin eğitim hayatlarında ihtiyaç duydukları dinlenme ve tatil dönemlerinin planlaması için düzenli aralıklarla tatil takvimlerini açıklamaya devam ediyor. 2023 yılı için Nisan ayı itibariyle bir ara tatil takvimi açıklandı ve buna göre öğrenciler, 9-13 Nisan tarihleri arasında tam bir hafta boyunca tatil yapacaklar. Bu tatil, öğrencilerin yeni döneme dinlenmiş ve hazır bir şekilde başlamalarına olanak tanıyacak ve aynı zamanda öğretmenlerin de biraz soluklanmalarına imkan sağlayacak. Bu ara tatil, eğitim sistemi içerisindeki ders planlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine de yardımcı olacak. Öğrencilerin ikinci dönem ara tatilinde çifte bayram yapacakları, Nisan ara tatili ile Ramazan Bayramı tatilinin birleştirileceği daha önce açıklanmıştı. Ancak, 14 Nisan 2023 Cuma gününe dair henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Hafta sonuna denk geldiği için okulların açık olup olmayacağı ve ders işlenip işlenmeyeceği konusunda net bir bilgi yoktur. İlgili kurumlar tarafından yapılacak resmi açıklama ile bu konuda net bir bilgi verilecektir. MEB Nisan ara tatil takvimi 2023 konusunda son günlerin en çok araştırılan konularından biri. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi ikinci dönem ara tatil günleri 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Nisan ara tatili, 14 Nisan 2023 Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla başlayacak ve 17-20 Nisan tarihleri arasında uygulanacak. Araya giren hafta sonu sebebiyle, 14 Nisan Cuma günü okullar açık olacak ve ders işlenecek.Okulların ne zaman açılacağı, özellikle öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. İkinci dönem ara tatili 14 Nisan 2023 Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla başlayacak. Bu yıl Nisan ara tatili ile Ramazan Bayramı tatili birleştirildiği için öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün tatil yapacaklar. Ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında uygulanacak. Okullar ise 24 Nisan 2023 Pazartesi günü yeniden açılacak. Ramazan Bayramı ise 20 Nisan 2023 Perşembe günü arifesiyle başlayacak. 21-23 Nisan 2023 tarihleri arasında ise 3 gün sürecek.